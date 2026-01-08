Beauty-Plan: Khloé Kardashian will sich einfrieren lassen

Khloé Kardashian (41) hat im Podcast "Khloé in Wonderland" Tacheles geredet – und dabei kein Blatt vor den Mund genommen. In der am 7. Januar veröffentlichten Folge erklärte die Reality-Ikone, dass sie "sehr eitel" sei, wenn es ums Älterwerden geht, und kündigte lachend an: "Sobald ich eingefroren und konserviert werden kann, meldet mich an." Die Zahl auf ihrem Ausweis störe sie nicht. Aber: Selbst mit 104 wolle sie jung aussehen – Hauptsache, der Spiegel zeigt keine Zeitspuren. Die Unternehmerin macht unmissverständlich klar: "Ich will auf eine bestimmte Art aussehen, und ich habe kein Problem, das zu sagen."

Die Kardashian-Schwester hat bereits eine beeindruckende Liste von Schönheitseingriffen hinter sich, die sie im vergangenen Jahr schockierend detailliert preisgab. Nachdem ein Schönheitschirurg behauptet hatte, sie habe sich einem kompletten Face- und Neck-Lift unterzogen, konterte Khloé mit einer kompletten Auflistung ihrer tatsächlichen Eingriffe. Zu ihren Behandlungen gehören eine Nasen-OP, Botox und Sculptra an der Stelle, wo ein Tumor an ihrer Wange entfernt wurde. Doch damit nicht genug – die 41-Jährige schwört auch auf Soft-Wave-Laser für die Hautstraffung, Kollagen-Fäden am Kinn und sogar auf virale Gesichtsbehandlungen mit Lachs-Sperma für den jugendlichen Glow. "Ich nehme das als großes Kompliment", kommentierte sie die Spekulationen über ihre Beauty-Eingriffe. Zusätzlich zu den kosmetischen Behandlungen hat sie auch knapp 36 Kilo abgenommen, was sie als Teil ihrer "langsamen und stetigen" Gewichtsabnahme-Reise bezeichnet.

Privat setzt Khloé, die mit ihrer Marke Good American auch abseits der Showbühne präsent ist, auf Humor und Offenheit – beides prägt seit Jahren ihr Verhältnis zu Fans und Familie. In Interviews und online greift die zweifache Mutter immer wieder Themen an, die andere lieber meiden, und spricht über Unsicherheiten und Routinen. Rund um größere Auftritte koordiniert sie ihre Stylings gern im Familienkreis, gemeinsame Motto-Abende sind bei den Kardashians Tradition. Der Mix aus Selbstironie, Disziplin und Ritualen scheint dabei ihr Erfolgsrezept zu sein: klare Ansagen im Podcast, akribische Pflege im Hintergrund und im Rampenlicht ein Look, der Geschichten erzählt.

Getty Images Khloé Kardashian, 2022

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, US-TV-Persönlichkeiten

Instagram / khloekardashian Unternehmerin Khloé Kardashian mit ihren Kindern True und Tatum, April 2025