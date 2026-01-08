"Dankbar": Für Uschi Glas ist das Älterwerden ein Privileg

Uschi Glas (81) macht kein Geheimnis daraus, wie sie über das Älterwerden denkt – und sie sagt es deutlich. In der ORF-Talkshow "STÖCKL" erklärte die Schauspielerin, dass Ruhestand für sie mit 81 kein Thema sei. Sie wolle weiterarbeiten, Pläne umsetzen und jeden Tag mit Energie starten. "Ich freue mich, wenn ich aufwache und aus dem Bett springen darf", sagte Uschi in der Sendung aus Wien. Mit Blick auf Freunde, die über runde Geburtstage stöhnen, wurde sie unmissverständlich: Wer nicht 70 werden wolle, "muss vorher sterben". Damit löst sie Reaktionen aus, die von Kopfschütteln bis Zustimmung reichen – und trifft einen Nerv.

Denn hinter dem Satz steckt eine Haltung, die Uschi immer wieder betont: Dankbarkeit. "Ganz einfach, ich schätze jeden Tag. Ich hadere nicht, sondern bin dankbar", sagte sie bei "STÖCKL". Ihre Botschaft: Altern ist ein Privileg, kein Makel. "Dann sag so was nicht, sondern sei dankbar", entgegnet die Münchnerin jenen, die das Thema wegschieben wollen. Sie verweist darauf, dass viele Menschen ihr Leben aus verschiedensten Gründen früh verlieren. Wichtig sei ihr, Gesundheit nicht als selbstverständlich zu nehmen und den eigenen Spielraum zu nutzen: "Du sollst jeden Tag dankbar sein, dass du Gott sei Dank gesund bist, aber auch, dass du was bewegen kannst." Genau danach richtet sie ihren Alltag aus.

Privat scheint Uschi Glas, die auch keine Angst vor einem Leben in einem Pflegeheim hat, aus genau dieser aktiven Haltung ihre Stärke zu ziehen. Freunde und Wegbegleiter beschreiben sie als eine Frau, die den Mut hat, ihre Meinung ohne Umschweife zu vertreten und dabei eine Inspiration für andere ist. Dabei findet sie immer wieder einen Mittelweg zwischen beruflichen Verpflichtungen, sozialer Verantwortung und persönlichen Beziehungen. Für Uschi Glas ist klar: Dankbarkeit und die Fähigkeit, jeden Moment zu schätzen, sind der Schlüssel zu einem erfüllten Leben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Uschi Glas, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Uschi Glas, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Uschi Glas und Dieter Hermann im Sommer 2023