Nach Ehe-Aus: So muss der Traummann von HadeB-Marco sein

Reality-TV-Star Marco aus Hochzeit auf den ersten Blick hat das Kapitel Liebe in der Show hinter sich, nachdem er in der zwölften Staffel leider nicht den richtigen Partner fand. Doch aufgeben kommt für ihn nicht infrage: Im Gespräch mit Promiflash gewährte der TV-Neuling jetzt Einblicke in sein Liebesleben und beschrieb, wie sein Traummann sein sollte. Was ihm dabei am wichtigsten ist? Humor und Empathie! "Ich liebe einfach Positivität – ein Lächeln und dass man das Glas immer halb voll sieht statt halb leer. Mit negativer Energie komme ich superschlecht klar. Man muss einfach lachen können und vielleicht meinen schwarzen Humor teilen", erklärte er im Interview. Ein harmonisches Miteinander sei für ihn essenziell.

Neben charakterlichen Wünschen stellte Marco auch klar, woran frühere Beziehungen scheiterten: "Treue und Monogamie sind mir wichtig – das ist ja in der homosexuellen Welt oft auch sehr, sehr schwierig gewesen." Optisch hat der TV-Star hingegen keine festgelegten Vorstellungen. Ein gepflegtes Äußeres und schöne Zähne sind ihm dennoch wichtig, ebenso wie eine sportliche bis schlanke Figur. Ein weiterer Wunsch: Sein Partner sollte idealerweise größer sein als er. Hautfarbe, Haarfarbe oder Augenfarbe spielen dagegen keine Rolle. "Wenn du meine Ex-Freunde sehen würdest, sieht jeder anders aus", verriet er.

Durch seine Teilnahme an der Show musste sich Marco zuletzt auch mit Vorwürfen auseinandersetzen, er sei nur wegen des Ruhms dabei gewesen. Gegenüber Promiflash zeigte sich der Kandidat darüber sichtlich getroffen und stellte klar: "Das kann ich absolut ausschließen." Ihm sei es nie darum gegangen, berühmt zu werden. Vielmehr sei das Interesse an seiner Person erst nach der Ausstrahlung und im Zuge der öffentlichen Scheidung entstanden. Die Tatsache, dass er viel auf Social Media aktiv ist, habe bei manchen Fans zu Missverständnissen geführt – für Marco sei das aber kein Beweis für angebliche Geltungssucht.

Joyn / Markus Hertrich Marco, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidat 2025

Joyn Marc und Marco beim "Hochzeit auf den ersten Blick"-Finale 2025

Instagram / marco_hadeb Marco von "Hochzeit auf den ersten Blick" 2025