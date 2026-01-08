Wetterchaos: Unheilig muss Konzerte in Hamburg absagen

Der Graf hat die Notbremse gezogen: Die für heute und morgen geplanten Unheilig-Konzerte in Hamburg sind abgesagt. In der Hansestadt herrscht Winterchaos, Sturm und Schneeverwehungen legen Straßen und Verkehr lahm. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor gefährlichen Bedingungen, Kitas laufen im Notbetrieb, Schulen bleiben dicht, Flüge und Züge fallen aus. Aus Rücksicht auf die Sicherheit von Fans, Crew und allen anderen Beteiligten bleibt die Konzerthalle laut Bild zu. Besonders bitter: Erst im Dezember feierte Unheilig das große Comeback, jetzt zwingt das Wetter die Tour zum Stopp.

Die Entscheidung fiel kurzfristig, nachdem sich die Lage in und um die Stadt weiter zugespitzt hatte. Laut Vorhersagen ist mit weiteren Schneefällen und heftigen Böen zu rechnen, was An- und Abreise für Tausende Besucher unberechenbar macht. Veranstalter und Team betonen, dass kein technischer Defekt und kein medizinischer Notfall hinter der Absage stecken – einzig die Wetterlage gab den Ausschlag. Fans, die Tickets für Donnerstag und Freitag haben, sollen sich nun auf Informationen zu Ersatzterminen oder Rückabwicklung einstellen. Konkrete Nachholtermine stehen noch aus.

Schon zuvor überschatteten Zwischenfälle das Comeback des Musikers. Erst vor einer Woche hatte der Sänger bei einem Auftritt in Oberhausen für einen Schockmoment gesorgt. Während des Konzerts stürzte er von der Bühne und verletzte sich an der linken Wade. "Ich glaube, ich habe mir eine Sehne gerissen. Irgendwie mache ich immer solche Dinge", sagte der Musiker mit einem Lächeln, bevor er für eine kurze Behandlung hinter die Bühne verschwand. Trotz Muskelfaserriss setzte der Künstler das Konzert nach rund zehn Minuten Pause fort, als wäre nichts gewesen.

Getty Images Der Graf von Unheilig bei Schlagerbooom in der Westfalenhalle, Dortmund, 18. Oktober 2025

Getty Images Der Graf von Unheilig tritt in der Giovanni-Zarrella-Show in Offenburg auf

Getty Images Der Graf bei der Goldenen Henne in Leipzig, September 2025