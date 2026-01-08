WWM-Panne: Freundinnen sitzen im Sichtfeld der Kandidatin

Pikante Panne im Wer wird Millionär?-Studio: Moderator Günther Jauch (69) musste am Dienstagabend die laufende Show unterbrechen, als Kandidatin Emily Enders auf dem heißen Stuhl Platz nahm – und plötzlich zwei bekannte Gesichter genau vor sich entdeckte. Die Studentin war mit ihrem Freund als offiziellem Begleiter angereist, doch zusätzlich hatten es zwei ihrer Freundinnen als reguläre Zuschauerinnen ins Publikum geschafft. Das Duo saß jedoch direkt im Sichtfeld der Kandidatin, wie ntv berichtet. Günther griff ein, ließ die beiden umsetzen und erklärte, sie könnten Emily unabsichtlich Hinweise geben.

Zuvor hatte eine der Freundinnen bereits als Zusatzjoker geglänzt und einer anderen Kandidatin die 32.000 Euro gesichert. Erst dadurch kam heraus, dass sie mit Emily befreundet ist und sie gemeinsam für die Show trainiert hatten. Dass die Freundinnen von Emily überhaupt im Studio waren, sorgte für Verwunderung, denn Karten für die beliebte RTL-Show gelten als besonders begehrt und schwer zu bekommen. Laut dem Sender können jedoch kurzfristig Plätze frei werden, etwa durch Absagen – eine Gelegenheit, die die jungen Frauen offensichtlich genutzt haben.

Für Schlagzeilen sorgte außerdem der jüngste Kandidat des Abends. Der 18-jährige Nelio Stelli rauschte nach einer riskanten Antwort zu einer historischen Frage auf 500 Euro herunter. Auf der Gewinnerseite: Emily, die sich mit 32.000 Euro ein Finalticket für die "3-Millionen-Euro-Woche" schnappte, ebenso wie Bestatterin Alida Nezamzadeh Kermani – unterstützt von Emilys Freundin im Publikum.

Emily Enders, "Wer wird Millionär?"-Kandidatin

Günther Jauch im Studio bei "Wer wird Millionär?"

Nelio Stelli, "Wer wird Millionär?"-Kandidat