Endlich da: Hannah Kerschbaumer ist wieder Mama geworden

Hannah Kerschbaumer (33) ist wieder Mama – und lässt ihre Community unmittelbar an diesem bewegenden Moment teilhaben. Auf Instagram zeigte die Reality-TV-Bekanntheit Fotos aus dem Krankenhausbett, aufgenommen direkt nach dem Kaiserschnitt. Auf den Bildern liegt ihre neugeborene Tochter auf ihrer Brust, Hannah wirkt erschöpft, aber sichtlich erleichtert und glücklich. "Unsere Tochter wurde geboren", schreibt sie zu den Schnappschüssen und verrät, dass nicht alles nach Plan lief. Wichtig sei jetzt nur eines: dass es allen gut gehe. Die kleine Familie verbringt die ersten Stunden und Tage im Klinikum, eng gekuschelt, ganz bei sich.

Zu den Bildern teilt Hannah, dass der Eingriff gut verlaufen ist, sie und das Baby wohlauf sind – auch wenn der Start anders war als erwartet und noch nachwirkt. Sie betont, wie sehr sie die behütete Kennenlernzeit zu dritt schätzt und die Ruhe nutzt, um Kraft zu sammeln. Ihr Post ist voller Herz und Dankbarkeit, gewürzt mit liebevollen Emojis und Hashtags rund um Geburt, Krankenhaus und Schwangerschaft. Details zu Datum, Gewicht oder Namen gibt die frischgebackene Mama nicht preis. Stattdessen richtet sie den Fokus auf Nähe, Erholung und Gesundheit – und lässt damit durchblicken, was in diesen ersten Tagen für sie zählt.

Schon vor der Entbindung hatte die TV-Persönlichkeit ihre Fans mit in die entscheidenden Stunden genommen und offen gemacht, dass ein Kaiserschnitt ansteht. Diese Mischung aus Nervosität und Vorfreude ist vielen ihrer Follower vertraut, die Hannahs direkte Art schätzen. Privat zeigt sich die Influencerin gern nahbar, teilt intime, aber behutsam ausgewählte Momente aus ihrem Alltag. Nach großen Ereignissen zieht sie sich regelmäßig kurz zurück, um mit ihren Liebsten aufzutanken – und meldet sich dann mit ruhigen Einblicken in den neuen Familienrhythmus zurück, in dem jetzt die Kuschelstunden mit ihrer Tochter den Ton angeben.

Instagram / hicallmehannah Hannah Kerschbaumer liegt mit Baby im Krankenhausbett

Instagram / hicallmehannah Hannah Kerschbaumer hält die Hand ihres Babys

Instagram / hicallmehannah Hannah Kerschbaumer mit ihrem Ehemann Chris, Juli 2025

