Prinz Harrys Rückkehr nach UK: Charles bleibt distanziert

Prinz Harry (41) kehrt in den kommenden Tagen für einen Gerichtstermin nach England zurück – doch ein Wiedersehen mit König Charles III. (77) steht nicht auf dem Plan. Während der Herzog von Sussex in London vor Gericht erwartet wird, bleibt der Monarch in Schottland und hält sich demonstrativ fern. Laut dem Newsletter "The Royalist" von Tom Sykes ist der entscheidende Grund, dass Charles "keinen Wunsch hat, mit Gerichtsverfahren in Verbindung gebracht zu werden". Im Palast formiert sich demnach eine klare Linie: kein Treffen ohne Entschuldigung, kein Schulterblick, solange Harry die Familie mit juristischen Fronten beschäftigt. Wer gehofft hatte, die frostige Familienlage könnte auftauen, muss sich also weiter gedulden.

Hintergrund des Besuchs: Harry zieht zusammen mit Elton John (78) und weiteren Klägern gegen den "Daily Mail"-Verlag Associated Newspapers vor Gericht. Die britischen Prominenten werfen dem Medienhaus unter anderem das Abhören von Telefonaten und das unrechtmäßige Beschaffen sensibler Daten wie medizinischer Unterlagen vor. Der Verlag weist die Vorwürfe als "absurd" zurück. Der Streit läuft seit Längerem, jetzt beginnt die nächste heiße Phase. In dieser Lage will Charles offenbar keinerlei Bilder oder Schlagzeilen riskieren, die ihn an Harrys Prozess andocken – zumal eine spontane Annäherung im vergangenen Jahr hinter den Palastkulissen für erheblichen Wirbel gesorgt haben soll.

Zwischen Harry und seinem Bruder Prinz William (43) bleibt es derweil eisig. Quellen berichten seit Monaten, William habe sich von der überraschenden Begegnung zwischen Harry und seinem Vater im Jahr 2025 übergangen gefühlt. Der Thronfolger hält sich seitdem an eine harte Linie, zumal Harry in seinem Buch "Spare" persönliche Grenzen angerissen habe. Dass Charles nun demonstrativ Distanz wahrt, wird in Palastkreisen auch als Versuch gesehen, sich enger an Williams Kurs auszurichten. Abseits der offiziellen Termine pflegen die Brüder kaum Kontakt. Wer die beiden kennt, beschreibt sie als grundverschieden im Auftreten: Harry direkt und impulsiv, William kontrolliert und strukturiert. Nähe gibt es derzeit nur in den Erinnerungen an gemeinsame Jahre – im Jetzt bleibt vor allem viel ungesagter Raum.

Prinz Harry und König Charles

Prinz Harry und König Charles III. im April 2019

Prinz Charles, Prinz William und Prinz Harry im April 2017