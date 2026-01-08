"Downton Abbey"-Star Michelle Dockery (44) ist Mama geworden

Michelle Dockery (44) ist offenbar Mama geworden – und zeigt sich erstmals ganz entspannt im neuen Familienalltag. Die Downton Abbey-Darstellerin wurde zum Jahresauftakt in London beim Spaziergang mit Jasper Waller-Bridge gesichtet, an dessen Brust eine Babytrage mit dem Nachwuchs hing. Dick eingemummelt in einen schwarzen Steppmantel, eine graue Mütze und einen bordeauxroten Schal balancierte Michelle zwei Kaffeebecher, während der Filmproduzent sich um den Wonneproppen kümmerte. Hello! berichtet von der Szene, ein offizielles Statement der Vertreter von Michelle steht bislang noch aus. Ein weiteres Detail, das die frohe Botschaft unterstreicht: Am Auto des Paares soll ein deutlich sichtbarer "Baby an Bord"-Aufkleber prangen.

Schon im Herbst hatte die Schauspielerin ihre Schwangerschaft auf elegante Weise bestätigt, als sie bei der London-Premiere von "Downton Abbey: The Grand Finale" in einem pastellblauen Kleid mit wachsenden Rundungen über den roten Teppich schwebte. In der US-TV-Show "The Tonight Show With Jimmy Fallon" erzählte Michelle damals gut gelaunt: "Mir geht es bestens, danke. Ich befinde mich gerade in meiner energiegeladenen Phase." Weder das genaue Geburtsdatum noch weitere Details sind von dem überglücklichen Paar bisher offiziell gemacht worden. Fest steht jedoch: Der Jahresstart könnte für die frischgebackenen Eltern kaum schöner sein.

Michelle und Jasper wurden einander im Jahr 2019 vorgestellt, 2023 gaben sich die beiden das Jawort – viele "Downton Abbey"-Kollegen feierten mit. Die Schauspielerin, die Millionen Fans als Lady Mary kennen, hatte in der Vergangenheit einen schweren Verlust erlitten: Ihr Verlobter John Dineen starb 2015 an einer seltenen Krebserkrankung. In einem Gespräch mit The Guardian sagte Michelle später über diese Zeit: "Oh, ich bezeichne mich als Witwe, ja. Wir waren verlobt und im Herzen verheiratet." Auch über Johns Stärke sprach sie dort. "Ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass John sich kein einziges Mal beschwert hat, nie, nicht ein Mal", erklärte sie. Heute scheint für die Schauspielerin ein neues Kapitel begonnen zu haben – eines, das sich um Windeln, Spaziergänge im Winter und das leise Glück zu dritt dreht.

Getty Images Michelle Dockery, Spetember 2025

Getty Images Michelle Dockery, Schauspielerin

Getty Images Jasper Waller-Bridge und Michelle Dockery bei der "Downton Abbey: The Grand Finale"-Premiere, 2025