Jahre nach ihrem Tod: Amy Winehouse' letztes Gespräch

Sie wurde in kürzester Zeit zum absoluten Weltstar katapultiert, dennoch plagten Ausnahmesängerin Amy Winehouse (†27) Selbstzweifel, innere Dämonen, der Wunsch, einfach unterhalb des Radars leben zu können. Wie Mirror berichtet, offenbarte Amy ihrem Bodyguard Andrew Morris in einem letzten Gespräch, wie sehr sie ihr Leben als Star belastete: "Wenn ich könnte, würde ich alles zurückgeben, nur um unbehelligt die Straße entlanggehen zu können." Doch einen Ausweg schien es nicht zu geben. Am 23. Juli 2011 verstarb Amy in ihrem Haus in Camden, London, im Alter von nur 27 Jahren an einer Alkoholvergiftung.

Die Schattenseiten des Ruhms trafen die junge Britin hart. Alkohol und Drogen waren ihre ständigen Begleiter, und die Ehe mit Blake Fielder-Civil (43) endete unglücklich. Mit gebrochenem Herzen und keiner wegweisenden Unterstützung schockte sie ihre Fans in den Monaten vor ihrem Tod mit chaotischen und besorgniserregenden Auftritten. Ihr langjähriger Freund und Musiker Dale Davis berichtete zudem, dass Amy noch zu Lebzeiten düstere Gedanken hatte. Sie habe geglaubt, ihren 28. Geburtstag nicht mehr zu erleben. Nur Stunden vor ihrem tragischen Tod erhielt Davis einen letzten Anruf von Amy, die sich Videos ihrer eigenen Auftritte ansah. "Ich kann singen, oder?" fragte sie ihren Weggefährten verunsichert. Davis bestätigte es ihr mit Nachdruck: "Natürlich kannst du singen! Du bist die Beste."

Was bleibt, ist nicht nur Amys unsterbliche Musik. Die Erinnerung an Amys Charisma und ihre Herzenswärme bewegen Dale Davis und andere Wegbegleiter bis heute. Trotz ihres Erfolgs blieb die Sängerin bescheiden, bemerkte oft nicht, wie besonders sie war. Als eine Symbolfigur des Millenniums wird sie von Freunden beschrieben, deren Schaffen Musiker und Fans weltweit inspiriert. Denn ihre Lieder erzählen noch immer Geschichten von Liebe, Schmerz und Authentizität, die Generationen überdauern. Dass sie dem Klub 27 nebst Kurt Cobain (†27) oder Jimi Hendrix beitreten würde, hätte sich niemand in seinen schlimmsten Vorstellungen auszumalen gewagt.

Roger Kisby / Getty Images Amy Winehouse, Sängerin

Getty Images Amy Winehouse mit Blake Fielder-Civil bei den MTV Movie Awards 2007

Getty Images Amy Winehouse, Sängerin