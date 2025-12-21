Überraschungshit: Dieses Biopic rührt Fans auf Netflix

Auf Netflix sorgt aktuell das Biopic "Back to Black" über Amy Winehouse (†27) für Begeisterung bei den Fans und stürmt die Charts des Streamingdienstes. Der Film begleitet die von Marisa Abela (29) verkörperte Sängerin von ihren ersten Auftritten in einem Londoner Jugendclub bis zu den großen Bühnen der Welt. Regisseurin Sam Taylor-Johnson und Drehbuchautor Matt Greenhalgh legen laut Kino.de den Fokus dabei nicht nur auf Amys spektakuläre Karriere, sondern auch auf ihre Familie, ihre Beziehung zu Blake Fielder-Civil (43) und den intensiven Medienrummel, der sie immer stärker umgab.

Die Reaktionen auf den Streifen könnten laut Kino.de kaum unterschiedlicher sein. Während Fachkritiker auf Rotten Tomatoes eine eher schwache Bewertung von 35 Prozent vergaben, zeigten sich die Zuschauer mit 85 Prozent deutlich wohlwollender. Fans feiern die emotionale Tiefe des Films und die einfühlsame Darstellung von Marisa Abela. "Ich vergebe nicht oft 5 Sterne, aber dieser Film hat sie sich verdient", schrieb ein begeisterter Zuschauer. Kritiker bemängeln hingegen, dass der Film stellenweise zu nahe an Klischees geraten sei und wichtige Aspekte von Amys Leben nur oberflächlich anspreche. Besonders die Fokussierung auf ihre turbulente Beziehung zu Blake Fielder-Civil sorgt für geteilte Meinungen.

Amys unverwechselbare Stimme und ihre ikonischen Vintage-Looks, vor allem der charakteristische Lidstrich, machten sie zu einer Stilfigur, an der sich bis heute viele orientieren. Doch der Ruhm brachte für die Sängerin auch schwere Herausforderungen mit sich. In einem letzten Gespräch erzählte sie ihrem Bodyguard, dass sie ihren Erfolg gern gegen ein normales Leben eintauschen würde. Leider blieb dieser Wunsch unerfüllt: Am 23. Juli 2011 starb sie im Alter von 27 Jahren in ihrem Haus in London an einer Alkoholvergiftung. Das anhaltende Interesse an Amy Winehouse zeigt, wie tief die Sängerin die Menschen bis heute berührt.

Imago Netflix-Logo auf einem Smartphone vor einem Streaming-Katalog

ActionPress / Click Media/Dean / SplashNews.com Marisa Abela als Amy Winehouse am Set von "Back to Black", 2023

Getty Images Amy Winehouse, Sängerin