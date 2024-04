Drogenvorwurf: Ex Blake will Frieden mit Amy Winehouse' Papa

In den späten 2000er-Jahren führten Amy Winehouse (✝27) und der Brite Blake Fielder-Civil (41) eine stürmische Liebesbeziehung, in der vor allem Drogen eine große Rolle gespielt haben sollen. Die Familie der 2011 verstorbenen Sängerin ist der Meinung, dass ihr Ex an ihrer Drogensucht Schuld habe – seit Jahren herrscht böses Blut zwischen Blake und Amys Vater Mitch (73). "Ich war ein sehr junger Mensch und dachte, ich hätte die Antworten", erzählt Blake im jüngsten Good Morning Britain-Interview, als er auf seine Sucht angesprochen wird. "Wenn ich gewusst hätte, wie es sich entwickeln würde, wäre ich viel vorsichtiger gewesen", fügt er den Tränen nahe hinzu. Adressiert an die Eltern der "Back To Black"-Interpretin meint er: "Wir müssen nicht die besten Freunde sein, aber ich hätte nichts dagegen, ein Gespräch zu führen."

Scheinbar hatte Blake in den vergangenen Jahren viel Zeit, um sich seiner Gefühle klar zuwerden. Er betont: "So traurig es auch sein mag, Mitch ist ein Vater, ich bin ein Vater. Ich verstehe seine Haltung mir gegenüber, das tue ich wirklich. Aber ich hoffe, dass er sieht, dass da wirklich Liebe war." Er habe Amy "sehr geliebt", sie ihn ebenfalls. "Wenn es etwas gäbe, das sie zurückbringen könnte...", spricht er überwältigt von seinen Gefühlen weiter. Er erklärt den Moderatoren Kate Garraway (56) und Adil Ray, dass er dem Gesangstalent zuliebe ein privates Gespräch mit ihrem Vater in Erwägung ziehe. "Ihr zwei solltet miteinander reden", habe Amy immer zu Blake gesagt, erinnert er sich.

Vor rund sechs Jahren sah seine Einstellung zu dem Thema noch ganz anders aus. In einem früheren Interview mit Good Morning Britain widersprach Blake dem Show-Moderator Piers Morgan (59) hinsichtlich des Drogenkonsums und der Beziehung des Ex-Paares und behauptete: "Ich und Amy haben während unserer Ehe tatsächlich vielleicht gerade mal sechs Monate lang Drogen konsumiert, das war’s." Amy habe davor keine Drogen genommen, lediglich Marihuana geraucht und er habe "vielleicht vier- oder fünfmal Heroin" genommen.

Getty Images Blake Fielder-Civil in London, 2008

Getty Images Janis und Mitch Winehouse, Eltern von Amy Winehouse

