Vor ihrem Tod: Amy Winehouse äußerte eine düstere Vermutung!

Die Soul-Legende Amy Winehouse starb 2011 an einer Alkoholvergiftung: Sie wurde nur 27 Jahre alt. Nun erinnert sich Dale Davis, ein enger Vertrauter der Britin, zurück – und verrät, dass Amy kurz vor ihrem Tod eine düstere Vorahnung ereilt habe. "Ich war zwei Abende vor [ihrem Tod] mit ihr aus. Und sie rief zu dieser Zeit regelmäßig bei mir zu Hause an, um mit meiner jetzigen Ex-Frau und meinem Sohn zu sprechen", erzählt der Bassist im Gespräch mit The Sun und fügt hinzu: "Allerdings hat sie meiner Ex gesagt, dass sie nicht glaubt, dass sie 28 wird."

Das kurze Leben der "Rehab"-Interpretin war schon in ihrer Kindheit nicht leicht: Im Alter von zwölf Jahren besuchte sie eine renommierte Schauspielschule in London – dort wurde sie allerdings zum Opfer von Schikanen. "Sie wurde in der Schule ziemlich oft gemobbt, weil sie ihr eigenes Ding machte und es mochte, die Grenzen bei anderen zu testen", berichtete Amys ehemalige Klassenkameradin Billie Piper (41) im Podcast "Table Manners with Jessie and Lennie Ware".

Vor wenigen Wochen feierte der Film "Back to Black" seine Premiere in London. Das Biopic dreht sich um das Leben der Ausnahmekünstlerin. Wie Daily Mail berichtet, zeigt der Film auch die unschönen Seiten von Amys Leben sowie ihren frühen Tod. Aisleyne Horgan-Wallace (45), eine Freundin der Songwriterin, äußerte sich im Interview mit Closer allerdings kritisch über die Filmbiografie: "Ich verstehe nicht, warum sie so ins Detail gehen mussten. Ich weiß, dass sie eine Legende ist, […] aber sie war viel mehr als das."

Getty Images Billie Piper, Schauspielerin

Getty Images Aisleyne Horgan-Wallace bei den National Reality TV Awards in London, 2018

