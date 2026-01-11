Wegen Hunden: Kim Virginia wird mit Konsequenzen gedroht

Kim Virginia Grey (30) sorgt mit einer Story auf Instagram für Wirbel: Die Reality-Bekanntheit schildert einen Vorfall aus ihrer Nachbarschaft, der vor ihrem Zuhause eskalierte. Während sie arbeitete, war ihr Gärtner, den sie auch als Hundenanny bezeichnet, mit ihren Hunden draußen unterwegs – in einer Gegend, in der sonst auch Kinder aus der Nachbarschaft gerne Kontakt zu den Vierbeinern suchten. Als die Tiere vor Freude auf die Kinder zuliefen, entglitten sie dem Betreuer. Die Reaktion der Anwohner ließ nicht auf sich warten: Eltern riefen die Security und drohten laut Kim mit rechtlichen Schritten. Niemand sei dabei berührt worden, betont die Influencerin, dennoch blieb die Stimmung frostig.

In mehreren Clips erklärt Kim die Abfolge: "Mein Gärtner/Hundenanny war dann mit den Hunden draußen, solange ich gearbeitet habe, und die Hunde haben sich so dolle auf die Leute gefreut, dass sie ihm aus der Hand geflutscht sind." Danach, so ihre Schilderung, sei die Situation scharf gedreht. "Die Eltern haben sich dann so erschrocken, dass sie direkt die Security gerufen und mit rechtlichen Konsequenzen um die Ecke kommen wollten und meinen Gärtner richtig krass zur Wurst gemacht haben mit, sagen wir es mal so: sehr unschönen Worten", so Kim weiter. Kim nennt das Vorgehen überzogen: "Ist natürlich rechtlich nicht umsetzbar, aber ich bin trotzdem etwas irritiert über die Reaktion. Vor allem, da die Hunde nur gerannt sind vor Freude und keiner berührt wurde", erklärt sie weiter und bittet ihre Follower um Einschätzungen: "Da passiert jetzt natürlich rechtlich nichts, aber ich wollte einfach mal eure Meinung dazu, vielleicht stehe ich da ja auf dem Schlauch und ordne das nicht richtig ein. Ich fand's persönlich ein bisschen madig, wie die Situation gehandelt wurde." Eigene Anzeigen will sie nicht stellen: "Ich hätte fünf Sachen, die ich melden könnte, aber hab’s nicht mal gemacht."

Privat lebt Kim mit einem vergrößerten Rudel zusammen und teilt den Alltag mit den Vierbeinern regelmäßig mit der Community. Erst kürzlich stellte die Influencerin einen weiteren Dalmatiner vor, der bei ihr ein Zuhause gefunden hat. Die Reality-Darstellerin zeigt ihre Hunde häufig beim Training, auf Spaziergängen und in ruhigen Momenten auf der Couch. Aus Gesprächen mit Fans ist bekannt, dass Nachbarskinder die Tiere bisher oft neugierig begrüßten und laut Kim sogar an der Tür klingelten, um nach ihnen zu fragen. Umso mehr traf sie nach eigener Aussage der Stimmungswechsel. Im Netz betont die Hundemama daher, künftig noch genauer auf Abläufe mit Betreuung und Leinenführung zu achten, damit Begegnungen mit Anwohnern wieder so entspannt sind, wie sie es aus früheren Situationen kannte.

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Grey, Influencerin

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia mit ihren drei Welpen, Oktober 2025

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Grey, Silvester 2025