Sendepause: Wann geht es weiter mit der "Stefan Raab Show"?

Stefan Raab (59) hat seine "Stefan Raab Show" vor Weihnachten in die Pause geschickt – und die Rückkehr lässt auf sich warten. In der Ausgabe vom 17. Dezember erklärte der Entertainer zur Primetime auf RTL und RTL+: "Für dieses Jahr war es das. Aber keine Angst, wir kommen natürlich zurück." Seitdem blieb der Mittwochabend ohne neues Raab-Programm. Am 14. Januar übernimmt stattdessen Live-Fußball mit Köln gegen Bayern, am 21. Januar ist "stern TV Reportage" geplant. Der Entertainer bleibt bei RTL unter Vertrag – nur der genaue Termin für sein Comeback im neuen Jahr ist offen.

Der weitere Fahrplan im RTL-Programm macht die Lage klarer: Ab 23. Januar startet Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! und läuft bis Anfang Februar täglich zur Primetime, darunter auch am 28. Januar und 4. Februar. Sollte die "Stefan Raab Show" wie im Vorjahr mittwochs bleiben, käme ein Neustart damit frühestens im Laufe des kommenden Monats in Frage. Ein RTL-Sprecher verriet bereits im Dezember gegenüber spot on news, dass Sendetermine für 2026 wie üblich erst kurz vorab kommuniziert werden. Der zunächst freie Slot Mitte Januar wurde inzwischen umgelegt, was eine spontane Rückkehr zusätzlich unwahrscheinlich macht.

Stefan Raab hat einen Fünf-Jahresvertrag mit RTL und war im September 2024 mit einem Box-Showdown gegen Regina Halmich (49) in die TV-Öffentlichkeit zurückgekehrt. Danach folgten mehrere Formate – nicht alle blieben im Programm, "Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab" wurde bereits abgesetzt. Über Raab selbst spricht man in der Branche weiterhin als Tüftler, der Formate gerne nachschärft, statt sie unverändert laufen zu lassen. Während RTL öffentlich betont, man schaue längst nicht nur auf die linearen Zahlen, warten die Zuschauer nun vor allem auf eines: den Moment, in dem Stefan wieder am Mittwochabend auf dem Bildschirm auftaucht.

