Sophie Turner ist mit "Game of Thrones"-Finale zufrieden

Sophie Turner (29) blickt auf das umstrittene Finale von Game of Thrones zurück – und macht klar: Sie persönlich ist mit dem Schicksal ihrer Figur Sansa Stark sehr zufrieden. Im Gespräch mit dem Portal The Direct verrät die Schauspielerin, dass sie Sansas Krönung zur Königin des Nordens als gelungenes Ende empfand. "Ich war sehr glücklich mit der Art, wie Sansas Geschichte beendet wurde", erklärt sie und betont, dass viele andere Figuren weniger glücklich aus der Serie verabschiedet wurden. Gleichzeitig spricht sie offen darüber, wie sie zu einer möglichen Rückkehr in einem Spin-off steht – und macht dabei auch einen augenzwinkernden Kommentar über Geld.

Während viele Fans und Stars bis heute über das Finale diskutieren, fühlt sich Sophie fast ein wenig privilegiert: Sansa bekam einen der stärksten Abschlüsse der Serie, fernab von Königsmund und politischem Chaos. "Ich habe das Gefühl, ich habe ein gutes Ende bekommen, und deshalb weiß ich nicht, ob man es noch einmal aufgreifen könnte", erklärt sie gegenüber dem Portal. Zu einem Spin-off sagt sie, es wäre "schwer, aber auch großartig, zurückzukehren", und fügt scherzhaft hinzu, ihre erste Reaktion wäre wahrscheinlich: "Zeigt mir das Geld." Entscheidend wäre für sie aber letztlich das Drehbuch: "Vielleicht wäre es eine völlige Freude oder vielleicht der Versuch, an etwas festzuhalten, das damals magisch war und sich nicht reproduzieren lässt. Ich müsste ein Skript sehen."

Karrieretechnisch geht es für Sophie bereits bald weiter. Sie wird in der Amazon-Serie "Steal" zu sehen sein, deren Premiere für den 21. Januar geplant ist. Abseits ihres Berufes ist Sophie vor allem für ihre bodenständige und humorvolle Art bekannt. In Interviews spricht sie immer wieder offen darüber, wie sehr ihre Rolle in "Game of Thrones" sie geprägt hat, sowohl beruflich als auch persönlich. Vor allem der Charakter Sansa Stark habe sie in schwierigen Momenten inspiriert, selbst stark zu bleiben.

Imago Sophie Turner bei der Premiere von "Do Revenge" im Vine Tudum Theater in Los Angeles, 14.09.2022

Imago Sophie Turner in "Game of Thrones" Staffel 8, Episode 6, Foto: Helen Sloan/HBO

Imago Bei der Louis Vuitton Cruise 2026 Show in Avignon: Sophie Turner beim Photocall