Melissa Gilbert und Timothy Busfields turbulente Ehechronik

Melissa Gilbert (61) und Timothy Busfield (68) galten lange als eingespieltes Hollywoodpaar, das sich nach Jahren im Rampenlicht nach einem ruhigeren Leben außerhalb von Los Angeles sehnte. Nun wird ihre Ehe von schweren Vorwürfen überschattet: In New Mexico liegt ein Haftbefehl gegen Timothy vor, dem sexueller Missbrauch von Kindern vorgeworfen wird. Der Schauspieler bestreitet das allerdings. Er erklärte Us Magazine zufolge, es sei "höchst unwahrscheinlich", dass er irgendeinen körperlichen Kontakt mit den Anzeigenden hatte. Auch seine Frau schweigt zu den aktuellen Anschuldigungen.

Melissa hat sich zu Beginn ihrer Beziehung mit Timothy nichts sehnlicher gewünscht, als all dem Hollywoodtrubel um sie herum endlich entfliehen zu können. "Unser Geschäft in Los Angeles ist sehr schwierig, weil es in dieser Stadt überall präsent ist und jeder in irgendeiner Weise damit zu tun hat", erklärte die Schauspielerin, die durch ihre Rolle als Laura Ingalls in "Unsere kleine Farm" bekannt wurde, 2019 in einem Interview mit Better Connecticut. "Als ich Tim traf, sagte er, dass er in Michigan lebt. Und ich sagte: Nimm mich mit. Ich war einfach fertig. Ich wollte altern", fuhr sie fort. Die beiden lernten sich 2012 in einer Bar in Los Angeles kennen. Timothy erinnerte sich Jahre später gegenüber People an den Moment zurück. Wie er erklärte, habe er damals "sofort gewusst", dass sie die Richtige sei.

Noch im selben Winter folgte der Antrag, im Frühjahr 2013 die Hochzeit. Entgegen der Tradition entschied sich Melissa für ein rotes Brautkleid. "Leidenschaft, Feuer, Liebe: All das drückt die Farbe Rot für mich aus", sagte sie dem Magazin und erklärte, sie habe das Kleid auf den ersten Blick gefunden. Nach der Trauung zog die Schauspielerin zu Timothy nach Michigan, später begannen beide ein neues Kapitel in New York. Ein altes Haus im Norden des Bundesstaats wurde ihr Rückzugsort.

Schon bevor die aktuellen Vorwürfe gegen Timothy öffentlich wurden, hatte Melissa laut US Magazine in einem Social-Media-Post sexuellen Missbrauch von Kindern als "widerlich" verurteilt und sich klar gegen solche Taten positioniert. Außerdem sprach sie über ihre eigenen Erfahrungen als 15-jähriger Kinderstar, die am Set eine Romanze mit einem damals 23-jährigen Schauspieler spielen musste. Dann aber erhoben zwei minderjährige Schauspieler schwere Vorwürfe gegen Timothy. Die Polizei ermittelt zu folgenden Anschuldigungen: Der "The West Wing"-Star soll zwei Jungen am Set von "The Cleaning Lady" sexuell missbraucht haben. Dort war er als Regisseur tätig. Die Beamten in Albuquerque ermitteln bereits seit 2024 zu diesem Fall, nachdem die Vorwürfe erstmals bekannt wurden.

Getty Images Melissa Gilbert und ihr Ehemann Timothy Busfield beim 62. Monte Carlo TV Festival, 2023

Getty Images Bei ABCs Winter Press Tour 2020: Timothy Busfield im Langham Huntington in Pasadena

Getty Images Melissa Gilbert und ihr Mann Timothy Busfield, Juni 2023

Getty Images Melissa Gilbert im Januar 2020 in New York City