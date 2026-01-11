Laut Cher gabs am "Burlesque"-Set Drama wegen zwei Personen

Cher (79) blickt zurück – und spricht so offen wie selten über die Probleme hinter den Kulissen von "Burlesque". In Dax Shepards (51) Podcast "Armchair Expert", der am 5. Januar erschien, erinnerte sich die Sängerin gemeinsam mit Co-Star Kristen Bell (45) an die Dreharbeiten zu dem Kultfilm von 2010. Während Cher im Film die Clubbesitzerin Tess spielt und Kristen eine der Tänzerinnen verkörpert, waren die beiden während der Produktion vor allem eins: Leidensgenossinnen. "Es hätte ein wirklich guter, lustiger Film werden können, außer wegen du weißt schon wem. Eigentlich wegen beiden", enthüllte Cher in dem Podcast – und machte damit klar, dass das größte Drama nicht vor der Kamera stattfand.

Dax, der damals mit seiner heutigen Ehefrau Kristen noch verlobt war, deutete an, was die Stimmung am Set so vergiftet haben soll. Ohne Namen zu nennen, sprach er von einer "romantischen Beziehung" zwischen zwei sehr mächtigen Personen in der Produktion, deren Konflikte sich regelmäßig lautstark am Set entladen hätten. Cher bestätigte diese Darstellung und erzählte außerdem, dass ein Verantwortlicher sogar ihren Song "You Haven't Seen the Last of Me" aus dem Film streichen wollte: "Er sagte: 'Ich schneide den Song raus, weil ich nicht will, dass Cher meinen Film ruiniert.'" Kristen, die davon nach eigenen Worten nichts wusste, beschrieb die Dreharbeiten insgesamt als anstrengend. "Es war ein harter Dreh. Es war hart", behauptete sie im Podcast und erinnerte sich an "eine Menge Drama" am Set. Um mit dem Chaos klarzukommen, habe sie sich oft mit jemandem in eine Ecke gestellt, Händchen gehalten und über alles gelacht – meistens mit Cher oder Stanley Tucci (65). Er spielt in "Burlesque" den Assistenten von Chers Figur.

Abseits des Ärgers hinter den Kulissen hatten sich Cher und Kristen beim Filmen schnell persönlich gefunden. Die Musikerin schwärmte im Podcast von ihrer Kollegin: "Wir haben uns so gut verstanden. Wir waren sehr auf einer Wellenlänge und ich habe sie sehr respektiert. Ich wusste nicht, wer sie war, aber sie war gut." Während Kristen den Humor suchte, um mit den langen, chaotischen Drehtagen klarzukommen, betonte Cher, dass ihr der ganze Star-Rummel wenig bedeute. Sie sehe sich vor allem als Frau, die immer gearbeitet habe und nicht als überhöhte Ikone.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kristen Bell, Cher, Steven Antin, Christina Aguilera und Cam Gigandet, "Burlesque"-Cast

Anzeige Anzeige

Getty Images Cher, Sängerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Cam Gigandet, Cher, Christina Aguilera, Steven Antin und Kristen Bell, Premiere von "Burlesque" in Berlin