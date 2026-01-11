Jack Black bereut zutiefst, diese Rolle abgelehnt zu haben

Jack Black (56) hat in einem Radiointerview mit Capital FM eine überraschende Offenbarung gemacht: Der Schauspieler sprach über die Filmrolle, die er heute am meisten bereut, abgelehnt zu haben. Dabei handelt es sich um die Stimme des Bösewichts Syndrome in dem Animationshit "Die Unglaublichen" aus dem Jahr 2004. Black erklärte, dass er die Rolle ablehnte, da der Regisseur Brad Bird ihm damals nicht bekannt war und ihn das Drehbuch nicht vollständig überzeugte. "Ich wollte, dass der Charakter mehr Tiefe bekommt. Doch die Antwort war: 'Danke, aber nein danke'", erinnerte sich der Schauspieler. Letztendlich ging die Rolle an Jason Lee, und der Film wurde ein riesiger Erfolg.

In dem Gespräch gab Jack zu, dass er aus der Geschichte eine wichtige Lektion gelernt hat. "Ich wusste nicht, dass 'Die Unglaublichen' so genial werden würden. Als ich den Film dann sah, dachte ich nur: 'Warum war ich so schwierig?'" Mit weltweit über 540 Millionen Euro an den Kinokassen und begeisterten Kritiken stellte sich der Film als Meilenstein im Animationskino heraus und brachte sogar eine Fortsetzung, "Die Unglaublichen 2", im Jahr 2018. Trotz der verpassten Chance blieb Black jedoch über die Jahre gefragt und spielte ikonische Rollen in Filmen wie "School of Rock", "Kung Fu Panda" und zuletzt als Bowser in "Der Super Mario Bros. Film".

Jack, der auch als Musiker aktiv ist, zeigte sich im Interview gewohnt humorvoll und selbstironisch. Insbesondere Paul Rudd (56), der kürzlich mit Black für den Film "Anaconda" vor der Kamera stand, lobte die Arbeitsweise seines Kollegen: "Er ist nicht nur ein herausragender Schauspieler, sondern auch ein großartiger Mensch, der mit jedem, egal welchen Alters, außergewöhnlich herzlich umgeht." Diese Eigenschaft macht ihn nicht nur bei seinen Fans, sondern auch bei seinen Schauspielkollegen besonders beliebt. Abseits des Rampenlichts ist Jack seit 2006 mit Tanya Haden verheiratet und Familienvater von zwei Söhnen, die ihm sehr am Herzen liegen.

Getty Images Bei einem Fototermin in London: Jack Black wirbt für Columbia Pictures' "Anaconda"

Getty Images Jack Black, 2019

Getty Images Bei der Fotocall-Premiere von Columbia Pictures' "Anaconda" in Claridge's: Jack Black und Paul Rudd in London am 19. Dezember 2025