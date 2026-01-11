Dieser Rapper startet dieses Jahr bei "Let's Dance" durch

Rapper Milano wagt den Sprung vom Studio auf das Tanzparkett: Der 27-Jährige ist Kandidat der neuen Let's Dance-Staffel, die Ende Februar oder Anfang März bei RTL starten soll. Die Überraschung verriet niemand Geringeres als Sängerin Sarah Connor (45) auf Instagram, wo sie "im Auftrag von RTL" die Teilnahme des Musikers ausplauderte. Gerade stehen die beiden mit ihrem gemeinsamen Duett "Je t'aime" in den Charts – nun tauscht der Franzose mit marokkanischen Wurzeln Mikrofon gegen Tanzschuhe. An der Seite einer Profitänzerin heißt es dann für ihn bald Cha-Cha-Cha, Tango und vor allem viele Trainingsstunden.

Milano, bürgerlich Milane Baybah, kam 2018 im Alter von 18 Jahren nach Deutschland und wurde innerhalb weniger Jahre zum Streaming-Liebling. Zwischen Rap, Pop und großen Gefühlen zu Hause, rappt und singt er auf Französisch und Deutsch, lebt in Berlin und sammelt online millionenfache Abrufe. Das Duett mit Sarah, das Anfang Januar erschien, zeigt den Rapper spürbar weicher, ohne seine Kante zu verlieren. In ihrem Verkündungs-Video drückte die Sängerin ihm bereits die Daumen und machte Lust auf seine TV-Premiere bei der beliebten Tanzshow. Rhythmus hat er, doch ob das für Rumba, Jive und Tango Argentino reicht, wird das Training zeigen.

Neben Milano wurde kürzlich auch Ross Antony (51) von RTL als "Let's Dance"-Kandidat offiziell bestätigt, nachdem Bild bereits vorab darüber berichtet hatte. Der Musiker erfüllt sich damit einen lange gehegten Traum und bezeichnete sich selbst im RTL-Interview als "Superfan der ersten Stunde". "Ich habe richtig Lust, noch mal komplett aus meiner Komfortzone rauszuspringen", schwärmte er. Besonders gespannt ist er darauf, seine Emotionen auf dem Tanzparkett auszudrücken: "Ich mache auch mit, weil ich ein klein wenig verrückt bin. Das sagt zumindest meine Mutter", scherzte der Entertainer.

Anzeige Anzeige

Getty Images Joachim Llambi und Daniel Hartwich bei "Let's Dance"

Anzeige Anzeige

Instagram / milanoo Rapper Milano, Juni 2025

Anzeige Anzeige

RTL Ross Antony und seine Mutter Vivien Catterall beu "Europa grillt den Henssler"