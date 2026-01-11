Jamie Lee Curtis war Chad Michael Murrays sexuelles Erwachen

Chad Michael Murray (44) hat im Podcast "Like A Farmer" am 7. Januar 2026 verraten, wann es bei ihm zum sprichwörtlichen Klick kam. Der Schauspieler erzählte Gastgeber Pat Spinosa, dass er als Teenager beim gemeinsamen Filmschauen mit seinem Vater vor dem Fernseher saß und Jamie Lee Curtis (67) in "Die Glücksritter" sah – und plötzlich wusste: Er steht auf Mädchen. "Da spielt sie eine Prostituierte. Und ich glaube, das war der Moment, wo ich mir sagte: 'Oh, nein. Ich mag Mädchen'", sagte Chad. Er lachte und ergänzte: "Ich dachte mir so, 'Was ist das? Ich fühle etwas'." Jahre später traf er Jamie am Set von "Freaky Friday" wieder – wo sich die beiden sogar küssten.

Im Gespräch schwärmte Chad von der Leinwandlegende, mit der er 2003 gemeinsam drehte und die er als ersten echten "Icon"-Moment seiner Karriere beschreibt. "Sie ist großartig... Sie war die erste Person, mit der ich arbeiten durfte, bei der ich dachte: 'Okay, das ist eine Ikone'", sagte er im Podcast. Er verwies auf Jamies Wurzeln als "Hollywood Royalty" und zählte ihre Meilensteine auf – von "Halloween" über "True Lies" bis "Die Glücksritter". Besonders stolz ist der "One Tree Hill"-Liebling, dass die Geschichte weitergeht: 2025 standen Chad, Jamie und Lindsay Lohan (39) für "Freakier Friday" wieder gemeinsam vor der Kamera. Schon zuvor hatte er auf der Christmas Con 2024 in Edison, New Jersey, zu Fans gesagt, das Sequel sei ein "nostalgischer Kick". Jetzt legte er nach: "Es ist einfach alles dank Jamie Lee – Jamie Lee hat es möglich gemacht", erklärte er in "Like A Farmer".

Abseits der Drehbücher verbindet die beiden längst mehr als nur ein Settag. Chad schwärmt hörbar von Jamies Mischung aus Warmherzigkeit und Disziplin, die ihn schon mit 19 Jahren beeindruckte. Die Autorin und zweifache Mutter gilt in seinem Umfeld als jemand, der Teamgeist vorlebt und sich für Kollegen einsetzt. Für den Teenie-Schwarm von einst fühlte sich das Wiedersehen mit Jamie und Lindsay wie ein echtes Klassentreffen an: "Es fühlte sich an, als wäre keine Zeit vergangen, und doch hatten wir ganze Leben dazwischen", sagte er bei der Christmas Con. Zwischen Nostalgie, alten Insiderwitzen und neuen Familiengeschichten war am Ende vor allem eines spürbar: Dankbarkeit für die Menschen, mit denen die besten Erinnerungen entstanden.

United Archives GmbH, Actionpress Chad Michael Murray und Jamie Lee Curtis in "Freaky Friday"

Instagram / jamieleecurtis Jamie Lee Curtis im November 2024

Getty Images Chad Michael Murray, Schauspieler