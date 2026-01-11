Schwanger? Leyla Heiter klärt stolz über ihre Rundungen auf

Reality-Star Leyla Heiter (29) hat in einer neuen Instagram-Story klargestellt, was viele Fans seit Tagen diskutieren: Nein, sie ist nicht schwanger. Die Influencerin zeigte sich dort mit nacktem Bauch und präsentierte selbstbewusst ihre Rundungen. Die Aufnahmen entstanden 2026 in ihrem Alltag, ohne großes Studio-Setting, nur Leyla und die Frontkamera. Dazu lieferte sie die deutlichen Worte, die für Gesprächsstoff sorgen: "Ich bin schwanger. Nein, bin ich nicht. Das kommentiert nur jeder, weil man darf ja 2026 und auch in den letzten Jahren, man darf ja nicht mehr einfach mal 'ne Wampe haben." Mit Humor, aber klarer Botschaft, machte sie unmissverständlich deutlich, dass ihr Bauch kein Babybauch ist.

Leyla erklärte weiter, wie sehr sie die ständigen Kommentare nerven, die aus jedem weichen Bauch sofort ein Schwangerschaftsgerücht machen. "Dann ist man direkt Prego. Nee, nee, das ist Wohlstand", sagte sie in ihrer Story und nannte ihren Look augenzwinkernd "Wohlstandsplauze". Gleichzeitig blickt die TV-Bekanntheit nach vorn: 2026 wolle sie wieder mehr Sport treiben, sich etwas anders ernähren und bewusster auf sich achten. Ganz ohne Druck, wie sie betonte. "Trotzdem ist der Bauch jetzt immer noch da", stellte sie fest – und blieb dabei gelassen. Ihr Fazit, halb Scherz, halb Statement: "Ich bin so ein richtig knackiges Brötchen, weil ich habe so viele Kohlenhydrate. Aber es ist egal." Die Botschaft: Sie fühlt sich wohl in ihrem Körper, und das darf man sehen.

Im Privatleben hatte Leyla zuletzt immer wieder offen über Familienpläne gesprochen und ihren Alltag mit Partner Mike Heiter (33) geteilt. Auf Social Media nimmt die Reality-Bekanntheit ihre Community häufig mit, zeigt ungeschönt Momente zwischen Trainingseinheiten, Pasta-Liebe und Sofa-Abenden. Dass sie mit direkten Worten auf neugierige Fragen reagiert, ist dabei längst ihr Markenzeichen. Nahbarkeit statt Fassade – genau damit trifft sie den Ton ihrer Fans. Und während manche ihre Rundungen kommentieren, setzt Leyla auf Selbstironie und Gelassenheit: Sie bestimmt selbst, wann ein Update zu ihrem Körper oder ihren Plänen fällig ist – und wann einfach nur ein gutes Bauchgefühl reicht.

Anzeige Anzeige

Instagram / leylaheiter Leyla Heiter, Januar 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / mikeheiter Leyla und Mike Heiter, Januar 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / leylaheiter Leyla Heiter, Januar 2026