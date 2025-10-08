Schauspieler Jason Isaacs zelebriert 27 Jahre Nüchternheit

Jason Isaacs (62) hat einen beeindruckenden Meilenstein erreicht: Der Schauspieler feierte kürzlich 27 Jahre Nüchternheit. Auf Instagram teilte der "Harry Potter"-Star seine Geschichte: Er erzählt von einem nüchternen Morgen im Jahr 1998, an dem er zum ersten Mal Hoffnung verspürte: "Ich hatte keine Ahnung, wie lange es dauern würde, aber an diesem Morgen konnte ich mir eine andere Zukunft vorstellen." Jason, der in der Vergangenheit unter einer jahrzehntelangen Sucht litt, gab zu, dass der Weg nicht einfach war, aber kleine Schritte ihm halfen, den Fortschritt beizubehalten. Seine Kollegen und Freunde zeigten sich begeistert. Patrick Schwarzenegger (32) und Martha Plimpton (54) kommentierten liebevoll den Post, während Stars wie Taylor Lautner (33) und Elton Johns (78) Ehemann David Furnish (62) ebenfalls ihre Bewunderung äußerten.

Besonders rührend waren die Worte seines "The White Lotus"-Kollegen Sam Nivola (22): "Ich liebe dich, Jase." Auch Fans ließen keine Gelegenheit aus, ihre Bewunderung unter seinem Beitrag auszudrücken. In seinem Post schilderte Jason eindrucksvoll die schwierige Zeit seiner Sucht, die bereits in seinen Teenagerjahren begann. Erst mit 35 Jahren gelang ihm der Wandel – ein Erfolg, den er niemals alleine erreicht hätte, wie er betonte. "Ich habe es versucht und bin immer wieder gescheitert, bis ich um Hilfe gebeten habe", schrieb er. Besonders schmerzhaft war für ihn die Erkenntnis, wie sehr der Alkohol und die Drogen ihn von der Welt entfremdeten. Doch heute, nach all den Jahren, empfindet er Dankbarkeit für die Höhen und Tiefen des Lebens, denen er sich nun bewusst stellt.

Außerordentlich stark erscheint in diesem Licht auch seine Rolle im Mega-Erfolg aus dem Hause HBO, "The White Lotus", in welcher seine Figur für kurze Zeit in Abhängigkeit eines Beruhigungsmittels gerät. Bereits 2020 teilte er Details über die Anfänge seiner Sucht in einem Interview und erklärte, wie früh er dem Teufelskreis von Alkohol und Drogen verfallen war. Seine Suchterfahrung beschrieb er als Flucht vor Gefühlen und dem echten Leben. Doch heute, betonte er in seinem Beitrag, sei Dankbarkeit sein Anker: "Ich bin so dankbar, auch für die schweren Momente. Sie bedeuten, dass ich da bin, präsent im Leben." Die Hollywood-Größe spricht mit seinem Beitrag auf Instagram nun jenen Mut zu, die glauben, keinen Ausweg zu haben, und erinnert sie daran, dass Veränderung möglich ist.

Getty Images Jason Isaacs, August 2025

ActionPress/ Munawar Hosain Jason Isaacs und Tom Felton als Lucius und Draco Malfoy in "Harry Potter"

Getty Images Jason Isaacs in London, Dezember 2024

