"White Lotus"-Familie: Jason Isaacs liebt seine Serienkinder

Jason Isaacs (62) fühlt sich wie ein Ersatzvater für seine Serienkinder aus "The White Lotus". Diese besondere Bindung wurde umso deutlicher, als der Schauspieler am 6. September die Hochzeit von Patrick Schwarzenegger (32) und dem Model Abby Champion besuchte. Patrick, der in der Serie gemeinsam mit Sam Nivola (21) und Sarah Catherine Hook die Familienmitglieder spielte, rührte Jason mit diesem besonderen Moment. "Ich fühle mich wirklich wie ein Ersatzvater", scherzte Jason gegenüber People im Rahmen der Emmy Awards 2025, bei denen er und die Serie für mehrere Preise nominiert waren. Auch von seiner Zeit am Set erzählte er: "Ich habe mich in meine Fake-Kinder verliebt. Als meine echten Töchter zu Besuch kamen, sagte ich: 'Lasst uns mit den Kindern essen gehen', und sie meinten: 'Papa, wir sind deine Kinder'."

Die dritte Staffel von "The White Lotus" schickte die beliebte Serienfamilie aus North Carolina diesmal nach Thailand – und dort erwartete sie ein Luxusurlaub voller Drama, Emotionen und gefährlicher Momente. Jason, der in seiner Rolle als unterstützender Vater glänzt, wurde dafür sogar als Bester Nebendarsteller bei den Emmys nominiert. Insgesamt konnte die gefeierte Serie ganze neun Nominierungen einheimsen – darunter natürlich auch die Kategorie "Beste Dramaserie". Bei der Verleihung am 14. September zeigte sich Jason besonders nostalgisch: "Es ist ein wunderbares Wiedersehen, aber ich wünschte, wir wären alle zusammen hier", schwärmte er. Einige White Lotus-Stars konnten nämlich nicht dabei sein.

Zu Patricks Hochzeit am 6. September kamen aber neben Jason zahlreiche weitere berühmte Gäste, darunter Vater Arnold Schwarzenegger (78), Mutter Maria Shriver (69) sowie Schwester Katherine Schwarzenegger (35) gemeinsam mit ihrem Ehemann Chris Pratt (46). Ebenfalls anwesend waren Iris Apatow (22), die Freundin von Sam Nivola, sowie andere Stars aus der Serienwelt. Für Jason war die Feier ein besonderer Anlass, alte Erinnerungen wachzurufen und die besondere Bindung zur "White Lotus"-Familie zu feiern. Der Brite, der privat mit seiner Frau Emma glücklich ist, zeigte einmal mehr, wie wichtig ihm die zwischenmenschlichen Beziehungen sind – sowohl vor der Kamera als auch im echten Leben.

Getty Images Jason Isaacs, August 2025

Instagram / abbychampion Abby Champion und Patrick Schwarzenegger bei ihrer Hochzeit im September 2025

Instagram / therealjasonisaacs Patrick Schwarzenegger, Jason Isaacs, Sarah Catherine Hook und Sam Nivola, "The White Lotus"-Cast

