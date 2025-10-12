Reign Disick rockt mit Stiefpapa Travis Barker die Bühne

Reign Disick (10), der Sohn von Reality-Star Kourtney Kardashian (46), erlebte bei einem Konzert seines Stiefvaters Travis Barker (49) einen besonderen Rockstar-Moment. In einem Clip, den Kourtney auf ihrem Instagram-Account teilte, ist Reign auf der Bühne zu sehen, wo er ganz in Schwarz gekleidet einen Drumstick ins Publikum wirft. Der Auftritt fand im Rahmen eines Konzerts von Travis' Band Blink 182 statt und zeigte, dass der Junge offensichtlich viel Spaß am Rampenlicht hat. Für die begeisterten Fans war dieser kurze Moment eine unvergessliche Einlage.

Die Patchwork-Familie von Kourtney und Travis beweist immer wieder, wie gut sie harmoniert. Beide haben jeweils drei Kinder aus früheren Beziehungen und leben aktuell in Travis' Haus, während Kourtneys Anwesen renoviert wird. Seit der Geburt ihres gemeinsamen Sohnes Rocky im vergangenen Jahr dokumentieren sie in ihrer Reality-Show The Kardashians wie sie ihren Alltag miteinander meistern. Kourtney schwärmte in einer Episode davon, wie sich die Familien zusammenfinden: "Es ist eine Veränderung, aber wir sind an einem richtig tollen Punkt angekommen."

Reign, der mit seinem Humor oft alle um sich herum zum Lachen bringt, wird von seiner Mutter liebevoll mit dem Schauspieler Jim Carrey (63) verglichen, wie People berichtet. Auch Scott Disick (42) teilt hin und wieder spezielle Momente aus dem Leben seines Sohnes auf Instagram und zeigt, wie viel Zeit sie miteinander verbringen. Ob bei gemeinsamen Mahlzeiten oder beim Albern mit Hüten, Reign beweist immer wieder seinen einzigartigen Charme. Es scheint, als hätte der junge Reign sowohl die Entertainer-Gene seiner Eltern als auch eine gute Portion Rockstar-Mentalität in die Wiege gelegt bekommen.

Getty Images Blink-182-Schlagzeuger Travis Barker

Imago Travis Barker und Kourtney Kardashian, 2022

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian, Travis Barker und Baby Rocky im September 2025

