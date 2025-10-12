Sidos Ex Georgina Stumpf glaubt nicht mehr an die Liebe

Georgina Stumpf hat mit deutlichen Worten über ihre Beziehung mit dem Rapper Sido (44) gesprochen. Die beiden hatten sich kurz nach der Geburt ihrer gemeinsamen Tochter getrennt. Seitdem hat sich für Georgina vieles verändert. Auf dem Cannstatter Wasen in Stuttgart zeigte sie sich zwar feiernd und lachend, doch in einem Interview mit Bild ließ sie tief blicken: "Ich glaube nicht mehr an die große Liebe. Ich kann mir nicht mehr vorstellen, dass ich jemanden treffe, der es wirklich ernst mit mir meint."

Während der Partnerschaft fühlte sie sich oft unsicher und übersah nach eigenen Worten "typische Red Flags". Selbstaufgabe habe sie damals mit Liebe gleichgesetzt. Zusätzlich belastet wurde die Beziehung durch äußere Einflüsse, wie Georgina schilderte: "In diesem Umfeld gab es zu viele Leute, die mir nichts Gutes wollten." Mit erschütternder Offenheit erzählte sie außerdem, wie sie vor ihrer Schwangerschaft zu kämpfen hatte. Um den Alltag zu bewältigen, griff sie zeitweise sogar zu Kokain. Heute steht für sie fest: "Das fasse ich nie wieder an, gerade als Mama."

Einen besonderen Rückhalt findet Georgina überraschenderweise bei Charlotte Würdig (47), Sidos Ex-Frau. Die beiden Frauen sind enger verbunden denn je und leben unter einem Dach in Berlin, wo sie gemeinsam den Alltag mit ihren Kindern meistern. Ob bei nachmittäglichen Kaffee-Runden oder gemeinsamen Fernsehabenden – Charlotte sorgt in Georginas Leben für fröhliche Momente. Die beiden planen sogar einen gemeinsamen Urlaub in Ostdeutschland mit Freunden und Familie. Für Georgina, die Charlotte innig als "wundervolle Begleiterin" schätzt, ist diese Freundschaft ein fester Anker in einem turbulenten Lebensabschnitt.

Instagram / giageorgina Georgina Stumpf im Juli 2025

ActionPress / Kolbert-Press Rapper Sido im Oktober 2024

Instagram / charlottewuerdig Gerogina Stumpf und Charlotte Würdig, Podcasterinnen