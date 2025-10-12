TV-Rolle: Gigi Birofio mischt in der Serie "Euphorie" mit

Luigi "Gigi" Birofio (26) sorgt derzeit nicht nur bei Reality-TV-Fans, sondern auch unter Serienliebhabern für Aufsehen. Der 26-Jährige spielt in der neuen RTL+-Serie "Euphorie" eine Gastrolle und verkörpert dabei niemand Geringeren als sich selbst. Doch während der Dreharbeiten bemerkte der 26-Jährige, dass ihm die Original-Drehbuchzeilen zu unnatürlich klangen. Kurzerhand nahm er die Sache selbst in die Hand und passte den Text seinem gewohnten Stil an. "Ich muss schon Gigi bleiben!", erklärte er gegenüber RTL.

Die Serie "Euphorie," ein Coming-of-Age-Drama, bietet in acht Folgen Einblicke in das Leben junger Erwachsener. Und mittendrin: Gigi, der in seiner Rolle viel Geld in einer Reality-Show gewinnt. Die Verbindung zum echten Leben ist offensichtlich, schließlich kennt sich der charismatische Entertainer bestens in diesem Bereich aus. Ob bei Prominent getrennt oder aktuell bei "Der Promihof" – Gigi ist immer für Überraschungen gut.

Schon im vergangenen Jahr bewies er sein Talent vor der Kamera, als er in der Komödie "Chill, Brudi" nicht nur vor der Kamera stand, sondern auch als Produzent des Films fungierte. Seine Karriereentscheidungen zeigen, dass er sich immer treu bleibt und seinen eigenen Weg geht. Gigis Fans lieben ihn nicht nur für seine Sprüche und seinen Witz, sondern auch dafür, dass man bei ihm immer den "echten" Gigi zu sehen bekommt – egal, ob im Reality-TV oder nun auch in einer Serienrolle.

RTL / Zeitsprung Gigi Birofio in "Euphorie"

IMAGO / STAR-MEDIA Gigi Birofio, Realitystar

Instagram / gigibirofio Gigi Birofio, Reality-TV-Star