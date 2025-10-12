Geheimnis gelüftet: So lernten sich Emmy Russ & Aleks kennen

Die Gerüchteküche brodelt: Zwischen Emmy Russ (26) und Aleksandar Petrovic (34) sollen die Funken sprühen! Nun hat Emmy in einer Instagram-Fragerunde mehr über ihre bisherigen Begegnungen mit dem Realitystar verraten. Ihr erstes Treffen fand beim großen Wiedersehen der Show Reality Queens statt, wo Aleks seine Partnerin Vanessa Nwattu besuchte. Emmy beschrieb diesen Moment zurückhaltend: "Das war rein ein Hallo und ein Cheers." Doch dabei blieb es nicht – die beiden trafen sich wenig später erneut, diesmal beim Event Fame Fighting.

Emmy erklärte, dass sie Aleks dort rein zufällig im Fahrstuhl begegnete: "Rein freundschaftlich", betonte sie gegenüber ihren Followern. Doch das scheint nicht die ganze Geschichte zu sein. Die Blondine ließ durchblicken, dass es noch ein drittes Aufeinandertreffen gab. "Dazu kann ich euch noch nicht sagen, wo und wann das war. Aber das werdet ihr sehen", ließ sie geheimnisvoll anklingen. Es scheint, als hätten die beiden noch einige Überraschungen parat.

Dass es zwischen den Realitystars knistern könnte, denken einige Fans bereits seit Längerem. Zuletzt gab es in der Reality-Doku "Unleashed" Szenen, die ihre Verbindung zeigen. Während des Trainings ist Emmy an Aleks' Seite zu sehen – sie reicht ihm Handtücher und wischt ihm den Schweiß ab. Außerdem scheint sie auch in einer weiteren Szene dabei zu sein: Während Aleks sich am Pool eine Pause gönnt, liegt eine blonde Frau mit einem herzförmigen Tattoo neben ihm – ein eindeutiges Merkmal von Emmy. Sie scheinen sich also nicht nur auf Events über den Weg zu laufen, sondern auch abseits des Rampenlichts eine Verbindung zu haben.

Anzeige Anzeige

IMAGO / Panama Pictures, IMAGO / BOBO Aleks Petrovic und Emmy Russ

Anzeige Anzeige

IMAGO / BOBO Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu, November 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / emmyruss Emmy Russ, Realitystar