Nach Skandal: Ryan Reynolds schweigt über Frau Blake Lively

Ryan Reynolds (48) verzichtete bei einem Event im Kings Theatre in Brooklyn auf jede Erwähnung seiner Frau Blake Lively (38). Nur zwei Wochen zuvor hatte der Schauspieler während einer öffentlichen Rede eine Anekdote geteilt, in der er seine Frau in einem diskussionswürdigen Kontext erwähnte. Dabei erzählte Ryan, wie er den Hollywood-Star Bill Murray (75) für seine neue Dokumentation "John Candy: I Like Me" gewinnen wollte. Während eines Gala-Besuchs mit Blake habe er laut Daily Mail einen Rückruf von Bill erhalten, woraufhin er seiner Frau genervt mit einem derben Schimpfwort begegnet sei. Nach empörten Reaktionen in sozialen Medien ließ er diese Details in der Neuinterpretation der Geschichte aus und konzentrierte sich stattdessen auf die Herausforderungen der Kontaktaufnahme mit Bill.

Bei dem Event erzählte Ryan, wie er zahlreiche Nachrichten auf einer falschen Telefonnummer hinterlassen habe, bevor er schließlich Erfolg hatte. Seine Kinder hätten in einem nächtlichen Video geholfen, Bill zu überzeugen, Teil des Projekts zu werden. Neben bewegenden Erinnerungen an John Candy gab es auch humorvolle Momente: Hugh Jackman (57) erschien mit einem Pflaster im Gesicht und scherzte, Ryan habe ihn versehentlich verletzt. Neben Hugh standen der Regisseur Colin Hanks (47) und John Candys Sohn Chris Candy mit auf der Bühne. Die Dokumentation, die Interviews mit Stars wie Martin Short (75), Steve Martin (80) und Tom Hanks (69) umfasst, ist seit dem 10. Oktober auf Amazon Prime Video verfügbar.

Privat steht Ryan seiner Frau Blake, mit der er vier Kinder teilt, inmitten eines juristischen Streits zur Seite. Blake hatte Ende 2024 ihren Filmkollegen Justin Baldoni (41) wegen sexueller Belästigung verklagt, während dieser im Gegenzug Vorwürfe der Verleumdung erhob. Obwohl einige Bestandteile des Falls bereits beigelegt sind, stehen weitere Gerichtsverhandlungen bevor. Das Paar, das im vergangenen Monat seinen 13. Hochzeitstag feierte, ist bekannt für humorvolle Neckereien in der Öffentlichkeit, doch die jüngste Kontroverse um Ryans Anekdote rief gemischte Reaktionen hervor. Fans kritisierten insbesondere seine Wortwahl gegenüber Blake und forderten mehr Respekt.

Getty Images Ryan Reynolds und Blake Lively im März 2018

Getty Images Blake Lively und Ryan Reynolds

Getty Images Ryan Reynolds und Blake Lively, März 2016