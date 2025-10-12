Videomaterial: Ermittlungen zum Tod von Liam Payne halten an

Fast ein Jahr nach dem tragischen Tod von Liam Payne (†31), der am 16. Oktober 2024 im Alter von 31 Jahren starb, dauern die Ermittlungen weiterhin an. Der Sänger stürzte im argentinischen Buenos Aires aus dem dritten Stock eines Hotels, wobei er sich tödliche Verletzungen zuzog. Zu diesem Zeitpunkt war er allein, nachdem seine Freundin Kate Cassidy abgereist war. Die örtliche Polizei sichtet derzeit laut Mirror über 800 Stunden Überwachungsmaterial sowie Daten von Liams persönlichem Laptop und Mobiltelefonen, um die genauen Umstände seines Todes zu rekonstruieren. Zwei Personen wurden bereits wegen des Verdachts auf Drogenhandel angeklagt, haben jedoch bisher jede Schuld von sich gewiesen.

Die Beschuldigten Braian Nahuel Paiz, ein 25-jähriger Kellner, sowie Ezequiel David Pereya, 22 Jahre alt und ein ehemaliger Hotelangestellter, sitzen seit Januar in Untersuchungshaft. Ihnen drohen bei einer Verurteilung bis zu 15 Jahre Gefängnis. Braian gestand, mit Liam Drogen konsumiert zu haben, bestreitet aber, diese verkauft zu haben. Laut Gerichtsunterlagen soll er dem Musiker zwei Tage vor Liams Tod Kokain angeboten haben – wofür es laut seiner Aussage jedoch keine Zahlung gab. Weitere Beweismittel, wie die digitalen Daten und das umfangreiche Videomaterial, werden derzeit erneut geprüft. Währenddessen wurden die Vorwürfe der fahrlässigen Tötung gegen drei weitere Personen, einschließlich Liams Bekannten Roger Nores, fallengelassen.

Liams Tod erschütterte Fans weltweit, und die Umstände werfen weiterhin Fragen auf. Laut Autopsiebericht war Liam unter Einfluss von Alkohol, Kokain und verschreibungspflichtigen Antidepressiva, was seine Wahrnehmung erheblich beeinträchtigt haben dürfte. Todesursache waren multiple Traumata sowie innere und äußere Blutungen. Braian, der Liam als Idol bewunderte, zeigte sich in einem Interview mit The Sun emotional: "Ich wünschte, er wäre nicht gestorben, aber ich bereue nicht, ihn getroffen zu haben." Der Musiker, der einst als Mitglied von One Direction bekannt wurde, hinterlässt einen Sohn und zahlreiche Fans, die auch fast ein Jahr später um ihn trauern.

Getty Images Sänger Liam Payne 2015 in London

Getty Images Gedenkstätte für Liam Payne

