Ozzy Osbournes Affäre: So reagierte Sharon tatsächlich drauf

Ozzy Osbournes (†76) posthum veröffentlichte Memoiren "Last Rites", die am vergangenen Dienstag erschienen, gewähren einen unverblümten Einblick in sein bewegtes Leben. Darin spricht der verstorbene Rocker auch über seine Untreue gegenüber seiner Frau Sharon Osbourne (73), mit der er über 43 Jahre eine oft turbulente Beziehung führte. In dem Buch erklärt Ozzy, wie seine Sexsucht außer Kontrolle geriet, besonders während der letzten Tour mit Black Sabbath. Sharon reagierte laut seiner Schilderung praktisch – und doch verletzte ihn ihre nüchterne Antwort tief. "Wenn du genug Frauen triffst, will irgendwann eine mehr, und das bringt alles zum Einsturz", soll sie ihm entgegnet haben. Ozzy gab zu: "Ich habe meiner Frau das Herz gebrochen, und ich bin froh, dass sie mir vergeben hat."

Ihre Ehe wurde 2016 auf eine harte Probe gestellt, als die Untreue des Musikers ans Licht kam. Sharon trennte sich zeitweise von ihm, während Ozzy in eine Therapie für Sexsucht ging. Dennoch fanden die beiden wieder zueinander und erneuerten sogar ihre Eheversprechen. Sharon sprach Ende 2016 offen in der Talkshow "The Talk" über die Schwierigkeiten, die Ehe zu retten: "Ich vergebe. Vertrauen wird lange brauchen, aber ich kann mir mein Leben ohne ihn nicht vorstellen." Sie betonte auch, dass ihre Kinder schwer von der Situation betroffen gewesen seien. Seine Affäre mit der Friseurin Michelle Pugh sorgte damals zusätzlich für Schlagzeilen, doch Ozzy zeigte wenig Verständnis für deren öffentliche Äußerungen.

Jack Osbourne (39), der jüngste Sohn des Paares, erklärte zur Veröffentlichung von "Last Rites", dass sein Vater mehrere Jahre an dem Buch gearbeitet habe. Es beleuchtet nicht nur die Affäre und die daraus resultierenden Eheprobleme, sondern auch Ozzys gesundheitliche Herausforderungen in den letzten Jahren und seinen Kampf, noch ein letztes Mal mit Black Sabbath aufzutreten. Jack selbst gab an, dass nicht viele aus der Familie das Buch bislang gelesen hätten, da der Verlust seines Vaters für alle noch sehr schwer zu verarbeiten sei. Die Memoiren zeigen die komplizierte und gleichzeitig unerschütterliche Beziehung zwischen Ozzy und Sharon sowie die intensive Zeit der letzten Lebensjahre des ikonischen Rockstars.

Imago Ozzy OSbourne und Sharon, 2020

IMAGO / Icon Sportswire Ozzy Osbourne, Musiker

Ozzy und Jack Osbourne in New York