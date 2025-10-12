Nicole-Trennung: Keith Urbans Tourleben ist "unerträglich"

Keith Urban (57) hat sich in einem neuen Trailer zu seiner bevorstehenden CBS-Realityshow "The Road" bemerkenswert offen über sein Leben auf Tour geäußert. Der Musiker, der gerade erst seine Trennung von Nicole Kidman (58) bekanntgegeben hat, beschreibt die Zeit unterwegs als "komplett einsam und unerträglich". Nur wenige Wochen nach der offiziellen Einreichung der Scheidung durch die Schauspielerin sorgte ein weiteres Detail zusätzlich für Aufsehen: die Gerüchte um eine Affäre mit der jungen Musikerin Maggie Baugh, die wiederholt mit Keith auf der Bühne stand.

Berichten zufolge sollen Keith und Nicole schon seit Sommer getrennt gelebt haben, bevor die Schauspielerin Ende September die Scheidung einreichte. Ein Insider erklärte gegenüber Medien, dass sich ihre Leben in unterschiedliche Richtungen entwickelt hätten. Gleichzeitig verdichten sich Spekulationen, dass Keith mittlerweile eine neue Beziehung eingegangen sein könnte. Besonders im Fokus steht Maggie, die vor der Bekanntmachung der Trennung ein Video von einem gemeinsamen Auftritt veröffentlichte. Darin änderte Keith den Text eines Songs und verwendete ihren Namen, was die Gerüchteküche kräftig anheizte. Maggie selbst hat die Affärengerüchte bisher nicht kommentiert.

Für den Musiker wird die kommende Premiere von "The Road" am 19. Oktober bei CBS und Paramount Plus eine besondere Herausforderung darstellen. Die Show, bei der Keith auch als Executive Producer tätig ist, begleitet die Suche nach einem neuen Support-Act für seine Tour. Privat jedoch scheint es für den Sänger eine schwierige Phase zu sein. Neben den Schlagzeilen über die Beziehung zu der Schauspielerin bleibt Keiths Familie ein zentraler Punkt: In der Vergangenheit betonte er immer wieder, wie wichtig Nicole und die gemeinsamen Kinder für ihn seien. Fans hoffen nun, dass er auf der Bühne bald wieder zu alter Stärke findet.

Anzeige Anzeige

IMAGO / ZUMA Press Wire Keith Urban, Musiker

Anzeige Anzeige

Getty Images Nicole Kidman und Keith Urban bei den AFI Life Achievement Awards 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Keith Urban, Musiker