Keine Abnehmspritze: So bekämpft Motsi Mabuse die Kilos

Motsi Mabuse (44) hat sich am Set von Strictly Come Dancing mit einem frischen Look präsentiert. In der Movie Week der beliebten Tanzshow strahlte die Jurorin in einem auffälligen schwarz-weißen Korsettkleid und mit einer eleganten Kurzhaarfrisur. Hinter den Kulissen teilte sie tänzerische Momente mit ihrem Kollegen Craig Revel Horwood und veröffentlichte einen Clip auf Instagram, der ihre Fans begeisterte. Die 44-jährige Tänzerin zeigt sich nicht nur äußerlich verändert, sondern auch in Topform – wie sie selbst verrät, verdankt sie das einem intensiven Fitnessprogramm.

Den Grund für ihre bemerkenswerte Verwandlung sieht Motsi vor allem in einem neuen Ansatz für ihr Wohlbefinden. Statt auf medikamentöse Unterstützung wie Abnehmspritzen zu setzen, vertraut sie auf gesunde Ernährung und regelmäßige Bewegung. "Ich mache Krafttraining, esse Nüsse, Obst und Salat", verriet sie im Gespräch mit The Sun. Ergänzt wird ihr Programm durch Saunagänge und Eisbäder, die nicht nur körperlich, sondern auch mental stärken. Besonders die Menopause habe sie zu dieser Veränderung motiviert, um fit für die kommenden Herausforderungen zu bleiben, berichtet die Tänzerin. Dennoch bereitet ihr die Rückkehr in den straffen Zeitplan von "Strictly Come Dancing" Sorgen, denn sie möchte ihre Fortschritte nicht gefährden.

In der aktuellen Staffel steht Motsi zudem vor einer neuen beruflichen Herausforderung. Erstmals wird die Entscheidungsgewalt im Tanz-Duell – bislang das Privileg von Shirley Ballas – wöchentlich zwischen den Juroren rotieren. Dadurch verteilt sich die Verantwortung, was laut Berichten nicht nur die Spannung der Show erhöhen, sondern auch den Druck auf Shirley mindern soll. Die stets gut gelaunte Tänzerin Motsi hat sich in den vergangenen Jahren als Publikumsliebling etabliert und überzeugt nicht nur mit ihrer sympathischen Art, sondern auch mit Disziplin und einer neuen, strahlenden Ausstrahlung.

Instagram / motsimabuse Motsi Mabuse, Oktober 2025

Simon Pfaff / ActionPress Motsi Mabuse, Tänzerin

Instagram / motsimabuse Motsi Mabuse im ultrakurzen Kleid