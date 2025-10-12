Davor hat Twenty4tim bei seiner Datingshow Bedenken

Tim Maximilian Kampmann, besser bekannt als Twenty4tim (25), sorgte kürzlich für Aufsehen, als er ein neues Projekt ankündigte: seine eigene Datingshow! Unter dem Titel "Twenty for Tim sucht die große Liebe" bekommt er die Gelegenheit, Frauen und Männer ab 18 Jahren kennenzulernen – und vielleicht seine große Liebe zu finden. In einer Fragerunde auf Instagram gab der Entertainer jedoch Einblicke in seine Bedenken: "Ich hätte Angst, dass jemand nur an meiner Reichweite interessiert ist", gestand er offen.

Obwohl Tim diese Sorge äußert, möchte er dennoch "unvoreingenommen und voller Freude" an die Sache herangehen. Er zeigte sich damit optimistisch, dass wahre Absichten und echte Gefühle im Vordergrund stehen werden. Das Format bietet ihm die Möglichkeit, nicht nur die große Liebe zu finden, sondern auch den Zuschauern einen Einblick in sein Leben zu geben. Fans dürfen gespannt sein, wie sich die Show entwickelt und wer es schaffen wird, Tims Herz zu erobern.

Trotz seines enormen Erfolgs als Social-Media-Star und gelegentlich als Sänger sehnt sich Tim nach bodenständigen, zwischenmenschlichen Beziehungen. Über die Jahre hinweg hat er sich eine riesige Plattform aufgebaut, die er nicht nur für Unterhaltung, sondern auch für persönliche Einblicke und Projekte wie diese nutzen möchte. Seine Fans lieben ihn gerade für diese Nahbarkeit, die trotz seines Glamour-Lifestyles immer wieder durchscheint.

Instagram / twenty4tim Influencer Twenty4tim, September 2025

Instagram / twenty4tim Twenty4tim, 2025

Imago Twenty4tim, Influencer