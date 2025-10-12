Neue Details: Kevin Njies Management teilt langes Statement

Kevin Njie (29), bekannt aus der Reality-TV-Welt, wurde nach mehreren Tagen Suche auf Bali wohlbehalten gefunden. Über seinen Verbleib und die genauen Hintergründe seines Verschwindens ist derzeit noch wenig bekannt. In einem langen Instagram-Statement äußerte sich nun das Management von Kevin. Mit bewegenden Worten betonten sie die Wichtigkeit der Unterstützung durch die Öffentlichkeit: "Durch die große Anteilnahme und das Engagement so vieler wurde nicht nur ein Leben geschützt, sondern auch einer Familie die schwerste Angst genommen." Es wird darum gebeten, in dieser hochsensiblen Phase Verständnis und Zurückhaltung zu wahren.

Weiterhin stellt das Management klar, dass "kein krimineller Hintergrund" und keine Gefahr für andere in Zusammenhang mit dem Vorfall steht. Vielmehr habe die große Resonanz der Menschen entscheidend dazu beigetragen, die Suche erfolgreich abzuschließen und Kevin in Sicherheit zu bringen. "Wir müssen uns jetzt Zeit nehmen, um das Erlebte zu verarbeiten und uns um Kevin und die Familie zu kümmern", schreiben sie weiter. Die Suche sei eine emotionale und intensive Belastung gewesen, wie aus dem Statement hervorgeht, doch durch Hinweise aus der Community konnte schnell und zielgerichtet reagiert werden.

Bereits zuvor hatte sich die Influencerin Emely Hüffer (29), Kevins Ex-Partnerin und Mutter seines Kindes, öffentlich geäußert, nachdem festgestanden hatte, dass er gefunden wurde. In ihren emotionalen Worten spiegelt sich die große Erleichterung, aber auch die Bedeutung wider, die der Suche beigemessen wurde. "Er wurde gefunden und es geht ihm den Umständen entsprechend. Wir bitten euch nun, die Posts und Storys zur Suche zu löschen, beziehungsweise nicht weiter zu teilen, um seiner Familie und Freunden die nötige Ruhe und Privatsphäre zu geben", teilt die erleichterte Influencerin in ihrer Instagram-Story.

RTL / Frank Beer Kevin Njie, Realitystar

IMAGO / BOBO Kevin Njie bei Fame Fighting 2 im November 2024

Instagram / emskopf Kevin Njie und Emely Hüffer mit Sohn Ocean