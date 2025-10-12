Paris Fury hat die Verlobung ihrer 16-jährigen Tochter Venezuela öffentlich verteidigt. Bei einer prunkvollen Geburtstagsfeier im vergangenen Monat ging Venezuelas Freund Noah Price vor ihr auf die Knie und machte ihr einen Heiratsantrag – ein Moment, der umgehend Kritik auslöste. Im Interview mit Sunday Mirror betonte Paris, sie habe ihrer Tochter geraten, mit der Verlobung noch zu warten, doch Venezuela sei fest entschlossen gewesen: "Es ist das, was sie will." Tyson (37) und Paris Fury zeigten sich begeistert über die Verlobung und lobten Noah als passende Wahl für ihre Tochter.

Die Nachricht erinnert an die eigene Liebesgeschichte von Paris und Tyson, die sich bereits im Teenageralter kennengelernt hatten. Paris war 17 und Tyson 19 Jahre alt, als sie sich verlobten und 2008 in ihrer Heimatstadt Doncaster heirateten. Ihre Ehe gilt seither oft als Paradebeispiel für eine stabile Beziehung – trotz der zahlreichen Herausforderungen, die sie gemeinsam gemeistert haben, darunter auch Tysons Probleme mit der mentalen Gesundheit. Die enge Verbindung zwischen ihren Familienwerten und den persönlichen Erfahrungen dürfte Paris dabei geholfen haben, die Verlobung ihrer Tochter in einem positiven Licht zu sehen – auch wenn viele die Entscheidung aufgrund des jungen Alters kritisch betrachten.

Venezuela hat sich bereits abseits dieser großen Entscheidung einen Namen gemacht. Der Teenager, bekannt aus der Netflix-Serie "At Home With the Furys", zieht mit ihrer beeindruckenden Größe und ihrem Talent für Social Media die Aufmerksamkeit auf sich. Mit einer stetig wachsenden Online-Community und dem Interesse von Modelagenturen scheint Venezuela entschlossen, ihren eigenen Weg zu gehen – unabhängig von der Boxkarriere ihres Vaters. Dabei setzt die junge Influencerin auf die Unterstützung von Experten, um ihre Ziele zu erreichen, und könnte sich so als weiteres erfolgreiches Mitglied der Fury-Familie etablieren.

Instagram / parisfury1 Paris Fury, Influencerin

Instagram / venezuelafuryofficial Venezuela Fury, Tochter von Tyson Fury

Instagram / parisfury1 Paris und Tyson Fury und ihre Kinder