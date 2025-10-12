Wanda Perdelwitz' Tod: Ermittlung wegen fahrlässiger Tötung

Nach Wanda Perdelwitz' Unfalltod ermittelt die Polizei nun wegen fahrlässiger Tötung. Gegenüber Bild bestätigte ein Sprecher der Polizei Hamburg: "Wir ermitteln gegen den Beifahrer wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung." Laut Angaben der Beamten fuhr die Schauspielerin am Unfalltag von hinten an einen am Fahrradweg parkenden Pkw heran. In dem Moment öffnete der Beifahrer, ein 28-jähriger US-Amerikaner, die Autotür. Wanda konnte wohl nicht mehr bremsen und stürzte über die Tür. Eine schwere Kopfverletzung führte letztlich zu ihrem Tod. Parkende Autos sind seit jeher ein polizeibekanntes Problem für die Sicherheit von Radfahrern. Dem Mann könnten jetzt bis zu fünf Jahre Haft drohen. Da es sich aber um eine Verstrickung unglücklicher Umstände handelt, könnte es wohl eher auf eine Geldstrafe hinauslaufen.

Wandas Tod wurde vergangenen Donnerstag bekannt, der Unfall soll sich aber schon im September ereignet haben. Bestätigt wurde das aus ihrem näheren Umfeld, die Familie blieb bisher privat. Später wurde bekannt, dass die "Großstadtrevier"-Darstellerin ohne Fahrradhelm fuhr, weshalb die Verletzung wohl so gravierend war. Am Unfallort wurde Wanda sofort von Ersthelfern versorgt und dann in ein Krankenhaus gebracht – doch die Ärzte konnten ihr nicht mehr helfen. Am heutigen Sonntag fand um 14 Uhr ihr zu Ehren eine Mahnwache an der Unfallstelle statt.

Wanda war bereits seit vielen Jahren eine feste Größe in der deutschen Schauspielbranche. Bekannt war sie vor allem durch ihre Rolle als Polizeibeamtin Nina Sieveking in der Krimireihe "Großstadtrevier". Anlässlich ihres Todes änderte der NDR sein Programm und verschob die geplante Ausstrahlung von "Morden im Norden" – stattdessen wurde der Fernsehfilm "Großstadtrevier – St. Pauli, 06:07 Uhr" gezeigt. Im Netz zeigten sich ehemalige Kollegen und Wegbegleiter erschüttert über Wandas plötzlichen Tod. Unter anderem schrieb Oliver Pocher (47), der zusammen mit ihr Das Traumschiff drehte, bei Instagram: "Du warst eine tolle Kollegin, auch wenn es nur eine kurze Begegnung auf Bali war."

Anzeige Anzeige

Getty Images Wanda Perdelwitz, 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Schauspielerin Wanda Perdelwitz

Anzeige Anzeige

ZDF / Dirk Bartling Oliver Pocher, Wanda Perdelwitz und Florian Silbereisen auf dem "Traumschiff"

Anzeige