Superselten: Manuel Neuer teilt süßes Foto mit seinem Sohn

Manuel Neuer (39) hat auf Instagram für eine seltene Überraschung gesorgt: Der sonst so auf sein Privatleben bedachte Fußballstar teilte ein Foto, das ihn mit seinem einjährigen Sohn Luca zeigt. Der Schnappschuss entstand während eines Urlaubs und zeigt den Torwart mit seinem Sohnemann auf dem Arm – beide in aufeinander abgestimmten Outfits. Obwohl ein Teddy-Ballon Manuels Gesicht verdeckt, ist unschwer zu erkennen, dass es sich um einen vertrauten Vater-Sohn-Moment handelt.

Fotos oder Updates zu seinem Sohn wurden bislang nur äußerst sparsam geteilt. Umso bedeutender ist dieser kleine familiäre Moment, der im Urlaubsambiente eingefangen wurde. Der Ort des Urlaubs bleibt jedoch ungenannt, und auch weitere Details zu Luca verrät das Foto nicht. Für die Anhänger des FC-Bayern-Stars bleibt es bei einem kurzen und diskreten Einblick, der dennoch für große Begeisterung sorgt. Auch die Mama des kleinen Mannes meldet sich in den Kommentaren zu Wort. "Die beste Zeit überhaupt", schreibt Anika Neuer (25) zu dem süßen Schnappschuss.

Der Torhüter und seine Partnerin hatten in den vergangenen Monaten jedoch nicht nur entspannte Urlaubsmomente, sondern auch Meilensteine zu feiern. Erst kürzlich standen er und seine Ehefrau im Fokus, als die beiden ihre Liebe mit einer zweiten großen Hochzeitsfeier untermalten. Die malerische Kulisse in Südtirol und das romantische Fest waren für das Paar und ihre Gäste unvergesslich. Immer öfter zeigt sich Neuer in einer ganz anderen Rolle als auf dem Fußballplatz: als stolzer Vater, der mit diesen seltenen Momenten seine Fans rührt.

Getty Images Manuel Neuer im Oktober 2024

Instagram / manuelneuer Manuel Neuer und sein Sohn Luca, Oktober 2025

Instagram / luise.lmn Anika und Manuel Neuer im Juli 2025