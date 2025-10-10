Verkehrsunfall: Wanda Perdelwitz (†) trug keinen Fahrradhelm

Am 28. September kam es in Hamburg zu einem tragischen Verkehrsunfall, bei dem Wanda Perdelwitz schwer verletzt wurde und schließlich starb. Die bekannte Schauspielerin war auf ihrem Fahrrad unterwegs, als ein Beifahrer die Tür eines parkenden Ford Transits öffnete. Die 41-Jährige prallte laut FOCUS online mit der Tür zusammen, stürzte und erlitt dabei lebensgefährliche Kopfverletzungen. Am 9. Oktober gab ein Polizeisprecher bekannt, dass Wanda bei dem Unfall keinen Fahrradhelm trug. Sie verstarb am 28. September im Krankenhaus an den Folgen des dramatischen Unglücks.

Die Details des Unfalls werfen ein neues Licht auf die Gefahren im städtischen Straßenverkehr. Trotz der sofortigen Versorgung durch Ersthelfer und der schnell eingeleiteten Behandlung im Krankenhaus konnten die Ärzte das Leben der TV-Bekanntheit nicht mehr retten. Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) hat angekündigt, am 12. Oktober um 14 Uhr an der Unfallstelle an der Straße "An der Verbindungsbahn" eine Mahnwache abzuhalten. Mit der Veranstaltung möchte der Verband auf die Notwendigkeit von höheren Sicherheitsstandards und mehr Achtsamkeit zwischen Verkehrsteilnehmern hinweisen.

Wanda, die jahrelang als Polizistin Nina Sieveking in "Großstadtrevier" zu sehen war, verließ die Serie erst 2022 nach neun erfolgreichen Jahren. Auch in anderen erfolgreichen Produktionen wie Tatort, "Polizeiruf 110" und Das Traumschiff hinterließ sie ihre Spuren. Posthum werden Berichten zufolge noch Kinofilme erscheinen, in denen die beliebte Darstellerin mitwirkte. Wanda hinterlässt nicht nur trauernde Fans und Kollegen, sondern auch ihren sechsjährigen Sohn, den sie stets vor der Öffentlichkeit schützte.

