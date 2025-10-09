Oliver Pocher trauert um seine TV-Kollegin Wanda Perdelwitz

Oliver Pocher (47) hat sich in einer emotionalen Botschaft von seiner Kollegin Wanda Perdelwitz verabschiedet. Die Schauspielerin, mit der er für die ZDF-Erfolgsserie Das Traumschiff auf Bali zusammengearbeitet hatte, ist kürzlich verstorben. In seiner Instagram-Story teilte der Comedian ein Foto aus der Serie und schrieb: "Du warst eine tolle Kollegin, auch wenn es nur eine kurze Begegnung auf Bali war." Weiter führte Oliver aus: "Deiner Familie, Freunden, Angehörigen und vor allem deinem Sohn viel Kraft und Stärke in dieser schweren Zeit."

Die Todesnachricht von Wanda Perdelwitz hat viele Menschen erschüttert, nicht zuletzt ihre Fans aus der Serie "Großstadtrevier", in der sie eine Hauptrolle spielte. Oliver betonte in seinem Nachruf, wie schnell das Leben vorbei sein könne, und rief zur Besinnung auf. Ihre gemeinsame Zeit auf Bali beim Dreh für "Das Traumschiff" beschrieb er als kurz, aber intensiv. Diese Worte verdeutlichen, wie sehr Wanda nicht nur ihre Fans, sondern auch ihre Kolleginnen und Kollegen beeindruckte.

Wanda Perdelwitz, die gerade einmal 41 Jahre alt wurde, war Mutter eines sechsjährigen Sohnes. Die Schauspielerin war ihrem Publikum vor allem durch ihre liebenswerte und bodenständige Art ans Herz gewachsen. Ihr tragischer Tod infolge eines Fahrradunfalls in Hamburg hat eine große Lücke hinterlassen. In ihrer Rolle bei "Großstadtrevier" brachte sie vielen Menschen Freude – ein Vermächtnis, das sie in den Erinnerungen ihrer Zuschauer und Kollegen weiterleben lässt. Oliver Pochers Worte fassen die Trauer derjenigen, die sie kannten, sehr eindrücklich zusammen.

ActionPress / Panama Pictures Oliver Pocher, November 2024

ZDF / Dirk Bartling Oliver Pocher, Wanda Perdelwitz und Florian Silbereisen auf dem "Traumschiff"

