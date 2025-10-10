Nach Hirntumor: Pauline Petszokat kehrt aufs Eis zurück

Pauline Petszokat feiert ihr Comeback auf dem Eis und wird ab November dieses Jahres bei der Show "Holiday on Ice" als Gaststar auftreten. Als Eiskunstläuferin wird sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Oli P. (47) auf der Bühne stehen, der die Aufführungen musikalisch begleiten wird. Die beiden sind voller Vorfreude auf die bevorstehenden Shows, zu denen Pauline sagt: "Wenn ich auf dem Eis bin, fühlt es sich ganz natürlich an, wie nach Hause kommen." Diese Rückkehr auf die Kufen ist für die ehemalige Teilnehmerin von "Stars auf Eis" ein großer Meilenstein, den sie zusammen mit Oli bestreitet.

Pauline hatte in den vergangenen Jahren gesundheitlich einiges durchzustehen. 2007 wurde bei ihr ein Tumor im Kopf diagnostiziert, der zunächst unproblematisch schien. Doch 2019 wuchs der Tumor plötzlich stark an und musste operativ entfernt werden. Die Folgen der Erkrankung sowie die Angststörungen, die sie danach entwickelte, prägten ihren Alltag entscheidend. Dennoch ließ sie sich nicht entmutigen und suchte therapeutische Hilfe, um ihren Weg zurück in ein normales Leben zu finden. Heute ist sie stolz darauf, wieder intensiv Sport treiben und auftreten zu können. "Ich hätte nie gedacht, dass ich wieder aufs Eis kann", gesteht sie im Gespräch mit RTL.

Für Pauline ist es nicht nur der Sport, der ihr Kraft gibt, sondern auch die Unterstützung ihres Mannes. Oli P., der sie stets auf ihrem Weg begleitet hat, zeigt sich beeindruckt von Paulines Kampfgeist und sagt: "Ich bin einfach verdammt stolz, weil ich noch weiß, wo man gesundheitlich vor vier, fünf Jahren war." Die beiden verbindet nicht nur ihre Ehe, sondern auch ihre Liebe zum Eiskunstlauf, durch die sie sich einst bei der Sendung "Stars auf Eis" kennenlernten. Was damals der Beginn ihrer gemeinsamen Reise war, erleben sie nun mit ihrem Auftritt bei "Holiday on Ice" auf eine neue, besondere Weise wieder.

Instagram / oli.p_offiziell Pauline Petszokat mit ihrem Hund Gustav

Instagram / oli.p_offiziell Oli P. mit seiner Frau Pauline

