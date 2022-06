Oli P. (43) und seine Frau Pauline Petszokat haben eine harte Zeit hinter sich! Im Jahr 2020 machten der Musiker und seine Partnerin öffentlich, dass sie lebensgefährlich erkrankt ist. Pauline hatte zu dem Zeitpunkt schon 13 Jahre lang einen Hirntumor. Der Tumor hatte bereits die Größe eines Golfballs erreicht und drückte auf ihren Sehnerv und ihr Bewegungszentrum – weshalb sie sich einer riskanten Operation unterziehen musste. Sie überlebte den Eingriff, hat aber noch mit den Nachwirkungen zu kämpfen. Anlässlich des heutigen Welthirntumortages blickt Oli jetzt auf einen der schlimmsten Tage seines Lebens zurück: Paulines OP.

Via Instagram veröffentlichte der 43-Jährige nun ein Foto von Pauline, das wohl am Tag ihres Eingriffs im Krankenhaus entstanden ist. "Ich wusste nicht, in was für einem Zustand ich meine Frau nach ihrer Hirntumor-OP vorfinden werde", schildert Oli in seinem Beitrag. "Ich kann gar nicht in Worte fassen, was wir seitdem fühlen und durchmachen. Ich kann meiner Frau leider nicht die Nachwirkungen der OP abnehmen, aber ich kann ihr bis zu meinem letzten Atemzug meine ganze Liebe, Treue und Kraft geben. Alles für dich! Ich liebe dich", schrieb er weiter.

Dann enthüllte Oli, wie es aktuell um Paulines Gesundheit bestellt ist: "Mittlerweile geht es viel besser als vor zwei Jahren, als vor einem Jahr, als zu Anfang des Jahres. Aber ein 'es geht gut' bei uns ist immer relativ. In Relation zu einem gesunden 'gut' ganz weit entfernt." Abschließend erklärte der Musiker: "Aber der Weg ist das Ziel. Und den gehen wir immer selbstverständlich in voller Liebe gemeinsam. Wir leben damit! Auf dass es weiterhin bergauf geht!" Er sei sehr stolz auf seine Frau.

Instagram / oli.p_offiziell Pauline Petszokat im Krankenhaus wegen ihres Hirntumor-OP 2020

Instagram / paulipetszokat Pauline und Oli P.

Instagram / paulipetszokat Oli P. und seine Frau Pauline

