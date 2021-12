Oli (43) P. gibt ein Update zum Gesundheitszustand seiner Frau. Vor über zwei Jahren machte der Sänger öffentlich, dass seine Frau Pauline Petszokat lebensgefährlich erkrankt ist. Später wurde bekannt, dass sie einen Hirntumor hat. Dieser konnte der 35-Jährigen jedoch im vergangenen Jahr im Zuge einer Operation entfernt werden. Danach hatte sie noch mit sogenannten Missempfindungen zu kämpfen, also Dinge gehört oder gerochen, die gar nicht da waren. Doch wie geht es Pauline heute?

Im Interview mit Bunte verriet der Oli, das sich der Zustand seiner Frau inzwischen deutlich gebessert habe. "Wir erleben eine stetige Aufwärtskurve und dafür sind wir dankbar und glücklich", freute sich der 43-jährige Echo-Preisträger. Mit weiteren Details hielt sich der "Flugzeuge im Bauch"-Interpret jedoch zurück.

Stattdessen betonte Oli, was für eine große Stütze Pauline ihm ist, obwohl sie selbst eine so schwierige Phase durchlebt. Vor allem als vor wenigen Monaten seine Mutter starb, habe sie ihm sehr zur Seite gestanden. Zudem erinnerte sich der einstige GZSZ-Darsteller: "Wir schauten oft Sport im Fernsehen wie Skispringen, Boxen oder Fußball. In der Pause haben wir dann mit meiner Mutter die Spiele analysiert."

