"Das große Adventsfestsingen“: Florian Silbereisen gerührt

So schön war die erste Show! Florian Silbereisen (41) wurde durch einen musikalischen Fernsehauftritt bei Carmen Nebel (66) bekannt und moderierte seitdem schon einige TV-Shows. Dieses Jahr präsentierte der Schlagersänger erstmals seine neue Show "Das große Adventsfestsingen" und lud hierzu einige prominente und nicht-prominente Gäste ein. Zwischen außergewöhnlichen tänzerischen und musikalischen Einlagen blieb ihm aber vor allem ein Auftritt im Gedächtnis. Florian war total gerührt von dem Liebes-Duett von Oli P. (44) und seiner Frau Pauline Petszokat.

Eigentlich wollten Oli und Pauline schon 2020 bei Florian auf der Bühne stehen, doch der Plan wurde durch die Diagnose Hirntumor bei Pauline durchkreuzt. "Heute geht bei dem Adventsfestsingen ein großer Wunsch in Erfüllung. Denn endlich stehen sie zusammen, gemeinsam auf der Bühne", kündigte Florian das Paar in der ARD-Sendung emotional an. Die Ex-Eiskunstläuferin und der Schauspieler stimmten in kerzenreicher Umgebung den Song "Kleine Taschenlampe brenn" an. Während des Liedes schauten sie sich immer wieder verliebt an und küssten sich zum Abschluss.

Das Publikum am Montagabend war begeistert von dem Song und schenkte Paulina und Oli einen lauten Applaus. Und dennoch war Paulina sichtlich erleichtert, als der Auftritt vorbei war. Als Florian zu dem Paar auf die Bühne trat, atmete sie erleichtert aus und sagte: "Geschafft!"

Florian Silbereisen, Schlagerstar

Oli P. und seine Frau Pauline

Florian Silbereisen, Schlagersänger

