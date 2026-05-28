GNTM-Finale wurde gespoilert: Diese zwei gewinnen wirklich

Im großen Finale von Germany's Next Topmodel auf ProSieben sind jetzt die Entscheidungen gefallen. Die letzte Show wurde am Donnerstag ausgestrahlt, allerdings diesmal nicht live, sondern bereits vorab aufgezeichnet. Bei den Frauen standen Anna, Aurélie und Daphne im Endkampf, bei den Männern traten Godfrey, Ibo und Tony an. Vor den Augen prominenter Gäste wie Adriana Lima (44), Nicole Scherzinger (47) und Winnie Harlow (31) setzten sich am Ende Aurélie im Frauen-Finale und Ibo bei den Männern durch. Damit bleibt es auch 2026 bei dem Format mit zwei Gewinnern, das seit 2024 Teil der Show ist.

Für Wirbel sorgte rund um das Finale aber nicht nur die eigentliche Entscheidung auf dem Laufsteg. Kurz vor der TV-Ausstrahlung wurde geleakt, wer gewonnen hat. Grund dafür war ein vorzeitiger Versand der neuen Harper's-Bazaar-Ausgaben an Abonnenten. Auf den Covern und in dem Heft waren die beiden Sieger bereits zu sehen. Die Bilder verbreiteten sich daraufhin in rasantem Tempo auf Social-Media-Plattformen. Gegenüber Bild erklärte Sendersprecher Christoph Körfer zu dem Fauxpas: "Es gibt viele Strategien von ProSieben und seinen Partnern, um Spekulationen anzuheizen. Das ist eine davon. Lassen Sie sich gerne überraschen, was am Donnerstag im #GNTMFinale passiert."

Dass das Finale in diesem Jahr vorproduziert wurde, feierte Heidi Klum (52) nicht unbedingt. Gegenüber dem Magazin Gala sagte sie: "Ich liebe es mehr, wenn es live ist und wollte auch, dass dieses Finale wieder live sein würde." Am Ende habe sie sich jedoch dem Senderwunsch gefügt: "Okay, probieren wir es so, wenn ihr das unbedingt in Hollywood machen wollt." Trotzdem zeigte sich Heidi mit dem Ergebnis zufrieden. "Ich finde, es ist gut geworden und es ist anders", erklärte sie. Ob sich diese Meinung mittlerweile wegen des Leaks geändert hat, ist jedoch nicht bekannt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Heidi Klum bei der VIP Welcome Reception vor der Auslosung der FIFA WM 2026 in Washington, DC

Anzeige Anzeige

ProSieben/Max Montgomery GNTM-Kandidaten Tony, Anna, Ibo, Aurélie und Daphne

Anzeige Anzeige

Reddit / r/gntm / Good-Money-107 Aurélie und Ibo auf dem "Harper's Bazaar"-Cover 2026

Anzeige