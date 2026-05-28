Deshalb outete sich Barry Manilow erst im hohen Alter

Jahrzehntelang schwieg Barry Manilow (82) über seine Homosexualität – erst 2017 outete sich der Popsänger öffentlich als schwul. Dabei war er zu diesem Zeitpunkt bereits seit Jahren heimlich mit seinem langjährigen Partner und Manager Garry Kief verheiratet: Das Paar hatte 2014 still und leise geheiratet, ohne großes Aufsehen zu erregen. Gegenüber der Los Angeles Times sprach der 82-Jährige jetzt offen darüber, warum er so lange gewartet hatte und was ihn damals davon abgehalten hatte, früher zu seiner Identität zu stehen.

Der Grund war schlicht die Angst um seine Karriere. "Es war ein Nicht-Ereignis. Niemanden hat das interessiert", sagte Barry über die Reaktionen auf sein Coming-out. Gleichzeitig erklärte er: "Sie alle wussten es. Ich habe es nie wirklich versteckt, aber in den 70ern und 80ern hätte das die Karriere zerstört, und das wollte ich nicht. Also habe ich einfach nie darüber gesprochen." Heute blickt er auf über 46 gemeinsame Jahre mit Garry zurück. "Wir lachen noch immer zusammen und lieben uns noch immer. Das ist die größte Auszeichnung, die ich je bekommen werde", so Barry weiter. Doch nicht nur das späte Coming-out beschäftigt ihn derzeit – der Sänger kämpft auch gegen eine Lungenkrebsdiagnose, die ihm im Dezember mitgeteilt wurde. Entdeckt wurde der Tumor eher zufällig: Barry war ursprünglich wegen Hüftschmerzen zum Arzt gegangen, woraufhin sein Arzt vorschlug, auch die Lungen zu untersuchen. "Er hat mein Leben gerettet, weil es für das, was ich hatte, keine Symptome gibt", sagte er dazu. Nach der Operation kämpfte er zudem mit Vorhofflimmern, Sodbrennen und einer Lungenentzündung und verbrachte sieben Tage auf der Intensivstation.

Barry Manilow wuchs als einziges Kind einer jüdischen Mutter und eines irischen Vaters in einfachen Verhältnissen in Brooklyn auf. Mit seinen Nr.-1-Hits wie "Mandy" und "I Write the Songs" wurde er in den 70er Jahren zum Superstar. Bevor er zu seinem Popsänger-Dasein fand, schrieb er erfolgreiche Werbejingles, darunter den bekannten State-Farm-Slogan "Like a Good Neighbor". Kurz verheiratet war er bereits in den 1960er Jahren – damals noch mit seiner Schulfreundin Susan Deixler. Heute lebt er mit Garry und seinen beiden Labradorhunden Jake und Abby auf einem weitläufigen Anwesen in Palm Springs, wohin das Paar Ende der 1990er-Jahre von Los Angeles aus gezogen ist.

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Getty Images Barry Manilow bei den 76. Tony Awards im United Palace in New York City

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Instagram / barrymanilowofficial Barry Manilow, Januar 2026

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Getty Images Barry Manilow performt seine großen Hits