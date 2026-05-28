Prinzessin Josephine nahm geheimen Freund zum Royal Run mit

Beim diesjährigen Royal Run in Dänemark sorgte nicht nur die sportliche Leistung der Königsfamilie für Aufsehen – sondern auch ein unbekannter junger Mann an der Seite von Prinzessin Josephine (15). Die 15-Jährige startete zunächst gemeinsam mit Schwester Prinzessin Isabella (19) und ihrem Zwillingsbruder Prinz Vincent (15) beim Ein-Meilen-Lauf in Kopenhagen. Als es jedoch für den Fünf-Kilometer-Lauf an den Start ging, erschien Josephine nicht mehr mit der Familie, sondern in Begleitung eines Freundes. Das dänische Magazin Se og Hør titelte daraufhin: "Hielten sich in den Armen: Das ist der Junge, mit dem Prinzessin Josephine beim Royal Run lief."

Billed Bladet identifizierte den jungen Mann als Percy Meehan – ein Name, der den meisten Dänen bisher wenig sagen dürfte. Laut dem Magazin ist Percy ein guter Freund der dänischen Königsfamilie und der Sohn enger Vertrauter des Königspaares: Sein Vater ist der Australier Chris Meehan, seine Mutter die Dänin Michaela Ward Meehan. Obwohl Percy als "mehr oder weniger unbekanntes Gesicht" gilt, tauchte er bereits in einem royalen Kontext auf – er soll zu den Gästen bei der Konfirmation von Josephine und Vincent im April gehört haben. Eine Mitarbeiterin des Königshauses war beim Lauf ebenfalls dabei.

Der Royal Run zieht jedes Jahr Hunderttausende Dänen in die Laufschuhe. In diesem Jahr sollen rund 112.450 Personen angemeldet gewesen sein. König Frederik X. (58) lud dabei wie gewohnt das ganze Land ein, gemeinsam mit der Königsfamilie die Strecken zu absolvieren – in mehreren Städten gleichzeitig, darunter Ringkøbing, Randers, Middelfart, Helsingør und Kopenhagen. Auch König Frederik selbst, Königin Mary (54), Kronprinz Christian, Prinz Vincent und Prinzessin Isabella waren in diesem Jahr wieder dabei und legten in verschiedenen Städten ihre Runden zurück.

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Getty Images Prinzessin Josephine von Dänemark beim 5-Kilometer-Lauf der Royal Run 2026 in Kopenhagen

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Getty Images Prinzessin Josephine von Dänemark beim 5‑Kilometer‑Lauf der Royal Run 2026 in Kopenhagen

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Getty Images Prinzessin Josephine läuft beim Royal Run 2026 in Kopenhagen