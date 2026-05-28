Gesundheitskrise bei den Norwegen-Royals: Das sagen Experten

Das norwegische Königshaus durchlebt gerade eine schwere Zeit: Gleich mehrere Familienmitglieder sind nahezu gleichzeitig erkrankt. Prinzessin Astrid (94) liegt seit rund zwei Wochen mit Herzinsuffizienz im Rikshospitalet, ein Update vom Schloss steht bislang aus. Kurz darauf wurde auch Königin Sonja (88) ins selbe Krankenhaus eingeliefert – mit Herzflimmern und Herzinsuffizienz. Obendrein bestätigte Kronprinz Haakon (52) öffentlich, dass sich der Gesundheitszustand seiner Frau Kronprinzessin Mette-Marit (52) weiter verschlechtert hat. Trotz all dieser Sorgen absolviert König Harald weiterhin pflichtbewusst seine Amtspflichten – und das, obwohl er sich derzeit auf Reisen in Westnorwegen befindet.

Die Experten zeigen sich tief betroffen. "Die eine schlechte Nachricht folgt auf die andere. Das nimmt kein Ende. Das muss unglaublich zermürbend und schmerzhaft für die Familie sein, und ich finde es furchtbar traurig zu sehen, wie viel sie auf einmal trifft", sagte die Königshausexpertin von Se og Hør, Caroline Vagle. Auch Dagbladet-Kommentatorin Sigrid Hvidsten findet deutliche Worte: "Mein Gott, was für eine Woche. Das ist wirklich eine dramatische Zeit für die norwegische Königsfamilie. Es gibt gerade sehr viel schwere Krankheit." Sie betonte zudem, dass aktuell fast alle Frauen der Königsfamilie gleichzeitig krank seien – mit Ausnahme von Prinzessin Ingrid Alexandra (22), die sich auf der anderen Seite der Welt aufhält. Positiv fällt Hvidsten jedoch auf, dass Prinz Sverre Magnus (20) nach Hause zurückgekehrt ist und die Familie damit etwas entlasten kann.

Die Gesundheitssorgen um Mette-Marit beschäftigen die Öffentlichkeit bereits seit Längerem. Ein Lungenfacharzt hatte zuletzt erklärt, dass die Kronprinzessin regelmäßig auf zusätzlichen Sauerstoff angewiesen sei, was auf aufgebrauchte körperliche Reserven hindeute. Vagle zeigte sich dennoch beeindruckt von König Harald, der trotz seines Alters und eigener gesundheitlicher Einschränkungen weiter für sein Land im Einsatz ist: "Er gibt alles – trotz Gesundheit und Alter – und wäre sicherlich eigentlich lieber bei seiner kranken Frau zu Hause." Harald hat sich zum Ziel gesetzt, alle Gemeinden Norwegens zu besuchen, und ist diesem Ziel inzwischen sehr nahegekommen. Laut Hvidsten werde er dieses Ziel trotz allem erreichen: "Die Pflicht ist ihm wichtig. Er hat nur noch ein paar Gemeinden vor sich. Da bin ich mir sicher, dass er es schaffen wird."

Anzeige Anzeige

Getty Images Die norwegische Königsfamilie, August 2024

Anzeige Anzeige

Imago Kronprinzessin Mette-Marit beim norwegischen Nationalfeiertag am königlichen Schloss in Oslo, 17. Mai 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Sverre Magnus und Kronprinzessin Mette-Marit bei Feierlichkeiten zum Verfassungstag in Skaugum, 2025