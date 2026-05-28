König Harald beeindruckt mit 89 Jahren auf Solo-Royal-Trip

Mit 89 Jahren zeigt König Harald V. (89) von Norwegen, dass ihn so schnell nichts aufhält. Der Monarch ist derzeit auf seiner jährlichen Bezirksreise durch Vestland – und das ganz allein. Denn seine Frau, Königin Sonja (88), musste die dreitägige Tour durch vier Kommunen kurzfristig absagen. Sie leidet unter Vorhofflimmern und Herzschwäche und befindet sich aktuell wieder im Krankenhaus. Harald übernahm die Reise daraufhin allein und trat am Mittwoch unter anderem in Samnanger auf, wo ihn ein buntes Volksfest mit Musik, Gesang und Reden empfing. Dabei übernahm er auch alle Ansprachen – normalerweise teilen sich die beiden die Reden auf.

In seiner Rede in Samnanger richtete Harald Grüße von seiner Frau an die Bevölkerung aus. Schon bei der Vorbereitung des Besuchs hätten Vertreter des Schlosses berichtet, dass eine Gruppe Frauen bei strömendem Regen auf dem Platz vor der Bibliothek Sport getrieben habe – "das ist ganz nach dem Geschmack der Königin", sagte er laut seiner Rede. Royalexpertin Caroline Vagle von der Zeitschrift Se og Hør betonte, dass das keineswegs ein schlechteres Programm bedeute: "Er ist ja wirklich König! Die Menschen finden es etwas ganz Besonderes, dass König Harald höchstpersönlich zu Besuch kommt." Nach dem Abschluss der diesjährigen Bezirksreise fehlen dem Königspaar bei ihrem Ziel, alle 357 norwegischen Kommunen zu besuchen, noch genau fünf. Am 9. Juni soll es bereits in die Gemeinde Beiarn in Nordland gehen.

Kronprinz Haakon (52) äußerte sich am Dienstag öffentlich bewundernd über seine Eltern. "Wir hatten viele Jahre das Glück, dass sowohl der König als auch die Königin zu 100 Prozent aktiv waren", sagte er. Er finde es "beeindruckend", wie beide trotz ihres Alters weiterhin offizielle Aufgaben wahrnähmen, betonte jedoch auch, dass sie Rücksicht auf ihr Alter nehmen müssten. Denn nicht nur Sonja, auch Harald selbst hatte dieses Jahr bereits mit der Gesundheit zu kämpfen. Vor drei Monaten musste er während eines Aufenthalts auf der spanischen Insel Teneriffa ins Krankenhaus eingeliefert werden. Das norwegische Königshaus teilte damals mit, dass der König wegen einer Infektion und Dehydrierung behandelt werden musste. Harald und Sonja waren damals für ihren traditionellen Winterurlaub auf Teneriffa, um im wärmeren Klima eine Auszeit zu nehmen.

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Imago König Harald V. vor dem norwegischen Pokalfinale zwischen Bodø/Glimt und Brann in Oslo

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Getty Images Königin Sonja und König Harald, Norwegisches Königspaar

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Kimm Saatvedt, The Royal Court König Harald von Norwegen