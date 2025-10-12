Busunfall 2022: Countrystar Hardy wurde fast enthauptet

Country-Sänger Hardy (35) hat in einem Podcast von Rolling Stone über einen erschütternden Unfall gesprochen, der beinahe sein Leben gekostet hätte. Im Oktober 2022 war der Tourbus des Musikers, dessen voller Name Michael Wilson Hardy lautet, nach einem Auftritt in Bristol, Tennessee, auf dem Weg nach Nashville, als er bei einer Geschwindigkeit von etwa 70 Meilen pro Stunde von der Autobahn abkam und sich mehrfach überschlug. Hardy schilderte, er sei "auf der Decke des Busses aufgewacht" und habe dabei entdeckt, dass sein Kopf nur wenige Zentimeter davon entfernt war, von der Verkleidung des Busses abgetrennt zu werden. Trotz der verheerenden Umstände überlebten Hardy, seine Crew und der Busfahrer das Unglück, wobei letzterer möglicherweise durch eine medizinische Notlage die Kontrolle über das Fahrzeug verloren hatte.

In den Folgen des Unfalls plagten Hardy ernste psychische Herausforderungen. Ein Jahr später, im Oktober 2023, gestand er in den sozialen Medien, dass ihn schwere Angstzustände und Panikattacken stark belasteten. "Ich brauche einen Moment, um mich auf mich selbst zu konzentrieren und besser für meine Frau, meine Familie und euch, meine Fans, zu werden", schrieb er in einem emotionalen Post. Die Ereignisse führten ihn mehrfach ins Krankenhaus und zwangen ihn zu einer Pause, um seine mentale Gesundheit wiederherzustellen. Der Unfall hat also nicht nur physische, sondern auch psychische Narben hinterlassen, die weiterhin Einfluss auf ihn nehmen.

Bei all den Herausforderungen in seinem Leben konnte Hardy jedoch auch einen freudigen Meilenstein feiern. Im März 2025 wurden er und seine Frau Rosie Ryan Eltern einer Tochter. Diesen besonderen Moment hielt das Paar freudig mit seinen Fans auf Instagram fest und zeigte sich überglücklich. Das Paar, dessen Liebesgeschichte 2018 begann, als Hardy Rosie über soziale Medien anschrieb, lebt seit ihrer Hochzeit im Oktober 2022 in Nashville. Hardy hatte Rosie 2021 an dem Ort einen Heiratsantrag gemacht, wo sie sich einst getroffen hatten, und ihre Beziehung galt seit dem ersten Treffen als außergewöhnlich unkompliziert und beständig.

Hardy, Countrysänger

Hardy bei dem CMA Awards in Nashville 2023

Hardy mit seiner Frau Caleigh

