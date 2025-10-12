Erster Exit: Dieser "Promi Big Brother"-Kandidat muss gehen

Am Sonntagabend wurden bei Promi Big Brother zum ersten Mal die Koffer gepackt. Über die Woche wurden gleich mehrere Kandidaten für den Exit nominiert – sei es durch eine freiwillige Entscheidung oder durch die Wahl der Gruppe. Nominiert sind Désirée Nick (69), Harald Glööckler (60), Doreen Dietel (51), TikTokerin Karina2you, YouTuber Satansbratan, "K11"-Kommissar Michael Naseband (60) und Sänger Achim Petry (51). Doch jetzt haben die Zuschauer entschieden – und sie schicken sie nach Hause: Doreen muss den Container als Erste verlassen.

Die Nominierung sorgte schon in den vergangenen Tagen für ordentlich Zündstoff, denn nicht jeder konnte nachvollziehen, warum ihm das rote Kärtchen angeheftet wurde. Vor allem Harald und Désirée zeigten sich unzufrieden mit der Entscheidung. Désirée ist tatsächlich die Erste, die auf die Liste gesetzt wird. Bei ihr war die Wahl noch geheim, aber als der Influencer Erik aka Satansbratan ihr beichtete, sie gewählt zu haben, wurde die Kabarettistin richtig ausfallend: "Warum denn, du A*schloch?" Erik erklärte ihr, dass er anfänglich mit ihrer direkten Art nicht zurechtkam und zur Gruppe halten wollte. Désirée blieb dabei unbeeindruckt und feuerte zurück: "Dann geh doch zur Bahnhofsmission und arbeite dort."

Désirées Nominierung löste aber nicht nur bei ihr selbst Empörung aus, sondern auch bei den Fans. Sie fühlten sich von der 69-Jährigen und ihrem trockenen Humor mit am meisten unterhalten und wollten sie noch nicht gehen lassen. Auf X sammelten sich Kommentare, die der Empörung Ausdruck verliehen. "Wenn Désirée geht, ist die Staffel am Ende. Sie muss bis zum Finale bleiben. Die Einzige, die direkt ist und Trash verstanden hat", war ein User überzeugt. Ein anderer meinte: "Wenn La Nick rausgeht, dann könnt ihr Promi BB direkt absetzen."

Anzeige Anzeige

Joyn Die "Promi Big Brother"-Kandidaten 2025

Anzeige Anzeige

Joyn/Marc Rehbeck Doreen Dietel, "Promi Big Brother"-Kandidatin

Anzeige Anzeige

Joyn "Promi Big Brother"-Stars Désirée Nick und Erik, 2025

Anzeige